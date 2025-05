Ancelotti se despidió del Real Madrid y palpitó su llegada a la Selección de Brasil: "Me ilusiona mucho tener la chance de..."

A cuatro años de comenzado su segundo ciclo, Carlo Ancelotti dirigirá este sábado su último partido como director técnico del Real Madrid. Será ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu por la fecha 38 de LaLiga, la cual ganó el Barcelona dos semanas atrás. Tras este duelo, emprenderá viaje a Sudamérica, donde se hará cargo de la Selección de Brasil, con la que tendrá sus primera prueba ya el jueves 5 de junio ante Ecuador por las fecha 15 de las Eliminatorias.

De este modo, dejará atrás al club más grande de todos los tiempos, en donde estuvo a la altura del desafío que implicaba ser su entrenador como casi ningún otro. Su palmarés así lo demuestra: en 6 temporadas (de 2013 a 2015 y de 2021 a 2025) consiguió ganar nada menos que 14 títulos, entre los que se destacan 3 Champions League (2014, 2022 y 2024) y dos campeonatos de Primera División de España (2022 y 2024).

Ancelotti palpitó su llegada a la Selección de Brasil

Este viernes dio su última conferencia de prensa y comenzó a despedirse del Merengue: "Me da mucha ilusión tener la chance de no dejar el Madrid por otro club, sino ir a la selección con más historia del fútbol", señaló, palpitando también su llegada a la Verdeamarela. "Brasil tiene 5 Copas del Mundo y es un reto hermoso. Me encanta esta posibilidad de encarar un Mundial con ellos. Estoy viviendo días intensos y muy emocionantes", agregó en ese sentido.

Por otro lado, le dedicó unas palabras a Xabi Alonso, quien tras su exitoso paso por Bayer Leverkusen, lo suplantará en la Casa Blanca para el Mundial de Clubes y la próxima temporada: "No tengo consejos para darle. Cada uno tiene su visión del juego. Solo puedo decir que dirigir al Real Madrid es un privilegio. Le deseo toda la suerte del mundo", apuntó.

Finalmente, Ancelotti cerró hablando del nivel de exigencia que implica estar a la cabeza de la Casa Blanca: "El Real Madrid debe ser demandante porque su historia así lo exige. Esa presión constante es lo que nos permitió tener éxito en este último tiempo". Y sentenció: "Acá tenés todo lo necesario para lograr resultados. Es más fácil dirigir en este entorno que en otro lugar donde faltan recursos y organización".