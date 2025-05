La revelación de Driussi sobre los penales que lo terminó condenando: “Yo siempre pateo…”

Platense eliminó a River en el Monumental en los cuartos de final del torneo Apertura. Fue por penales, luego de un 1-1 en tiempo regular en un partido que concluyó plagado de polémicas por un mal arbitraje de Yael Falcón Pérez. El éxito de Platense fue consecuencia de dos penales errados por River; uno de ellos, responsabilidad de Sebastián Driussi… ¿que avisó dónde iba a patear?

Los penales fallados en la tanda fueron los de Kevin Castaño, al palo, y Sebastián Driussi, atajado por el arquero Cozzani. Curiosamente, los dos refuerzos más caros del último mercado de pases del Millonario: 14 y 10 millones de dólares, respectivamente. En esta nueva etapa en Núñez, Driussi volvió a fallar un penal.

El penal errado por Driussi

El delantero ya había errado por Copa Libertadores ante Barcelona de Guayaquil, antes de que se “destapara” y volviera a convertir goles con la Banda. En aquella oportunidad, también le habían atajado un derechazo cruzado y ahora parece percibirse una tendencia… que él mismo reveló.

Ante sus dos yerros consecutivos, volvió a salir a la luz una vieja declaración suya. En 2022, Driussi venía de fallar un penal por la MLS cuando jugaba para el Austin FC y dialogó con el streamer la Cobra, reconocido hincha de Boca, quien de hecho tenía puesta la camiseta al hablar con él.

La llamativa revelación de Driussi, en 2022

“Yo siempre pateo al mismo lugar: cruzado”, dijo Driussi sobre sus penales, que al día de hoy convirtió 15 de los 19 que ejecutó. “En River y en Zenit abría el pie, despacio, o al medio. Y después empecé a patear todas cruzado, cruzado, cruzado. Los penales que me atajaron fueron al medio... Si me toca patear otro penal, pateo de nuevo ahí”, reveló tres años atrás. Claro que fue hace mucho… pero Driussi no cambió la fórmula y lo pagó caro.