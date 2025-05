El increíble relato del presidente de Platense sobre cómo se enteró de la victoria ante River: "Fue una sensación rara"

Platense está viviendo un gran momento en la Liga Profesional de Fútbol. Contra todo pronóstico, se metió en semifinales del torneo Apertura tras eliminar en octavos y cuartos a dos de lo principales candidatos como eran Racing y River Plate, nada menos que en el Cilindro de Avellaneda y en el Monumental, respectivamente. Una auténtica fiesta para el equipo de Vicente López, que se ilusiona con ganar el primer título de su historia.

Quien vivió el festejo de este martes en Núñez de una manera bastante peculiar fue Sebastián Ordóñez, presidente del Calamar, quien no pudo estar anoche en el estadio. "Me aplicaron un derecho de admisión a mí hace unos meses -en febrero, por un incidente en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo- y ya cumplí la probation y demás, pero bueno, la Justicia todavía no me dio la posibilidad de volver. Y lo vi en cercanías al estadio de River, en el bar que está en la esquina de Figueroa Alcorta y Pampa", relató este miércoles en diálogo con DSports Radio.

El relato del presidente de Platense acerca del pasaje a semifinales

En ese sentido, reveló el increíble modo en el que se enteró del resultado. "Ahí había mucha gente de River. Faltando dos minutos pedí la cuenta y me paré. Empecé a caminar para el estadio y se me cortó la transmisión, todo. Me senté en el pasto, esperé, esperé, esperé y, cuando me puse a caminar, una persona que estaba vendiendo choripanes me dice '¿viste cómo perdimos?'. Ahí me di cuenta que habíamos ganado".

"Una sensación rara, viste. De alegría, de impotencia, de felicidad... Son mi viejo, mi abuelo, mi vieja... Un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, pero bueno, la realidad es que festejo, sigo acompañando, pero también estoy un poquito dolido de no poder haber estado, ¿no?", reconoció finalmente el presidente de Platense, cuyo derecho de admisión a las canchas, con una duración de 6 meses, finalizaría en agosto.

Por otro lado, contó una peculiar situación respecto del festejo de los 120 años de la fundación del club, que se cumplirán el próximo domingo 25 de mayo, justo el mismo día que enfrentarán a San Lorenzo por semifinales: "Hace tres meses teníamos pensado hacer una fiesta por el 120° aniversario del club y decidimos cambiar la fecha por si estábamos peleando en el campeonato. Tan equivocados no estábamos, ja", cerró Ordóñez.