El dardo de Cozzani a los detractores tras la heroica clasificación de Platense

A pesar de la polémica que envolvió al partido en los minutos finales debido a un fallo del árbitro Yael Falcón Pérez, Platense logró el triunfo en los penales en el Monumental y se metió en las semifinales del Apertura 2025. Tras la victoria conseguida ante River, Juan Pablo Cozzani, arquero del Calamar que le retuvo un penal a Driussi en la definición, dejó un mensaje para los detractores y hasta habló del error del árbitro.

El ex hombre del Deportivo Maipú dialogó con TNT Sports, hizo su análisis y se refirió a aquellos que no le tenían fe al equipo: "Contento por la victoria, es un desahogo muy grande, fue un gran partido de todos, de los 16 que jugamos. Nadie nos tenía en carpeta de que podíamos pasar, solo la gente de Platense. Vinimos, lo hicimos y nos paramos de igual a igual con nuestras armas. Dejar afuera a Racing y River es un gran logro y vamos por más.

El penal atajado por Cozzani ante Driussi

Sobre el futuro, Cozzani indicó: "Estas dos historias van a hacer que se hable distinto, pero nosotros creíamos en nosotros, no nos sentíamos menos que nadie. Quizás ahora nos tengan un poco más de respeto, pero internamente siempre lo tuvieron porque somos un equipo molesto. Tenemos que preparar el partido, estamos a dos encuentros de salir campeones, algo histórico. A la gente quiero decirle que disfrute este momento y que vamos a dar lo mejor de nosotros".

Acerca de los penales, el 1 acotó: "Habíamos visto a los chicos que les tocaba patear en River. A lo último tenía la decisión yo. Justamente con Driussi sabía que iba a ejecutar cruzado y por suerte lo atajé".

Cozzani habló tras la clasificación de Platense y le dejó un mensaje a los detractores. (FotoBaires)

Por último, Juan Pablo Cozzani se refirió al árbitro Yael Falcón Pérez, con quien dialogó tras el choque: "Antes de que termine el partido me decía que no era (el lateral para Platense) y ahora cuando hablamos más tranquilos que el lateral era para nosotros. Me pidió disculpas por su hijo y que no fue malintencionado. Yo le dije que no era toda de él, fue una jugada rápida que desgraciadamente terminó en el penal".