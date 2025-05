Qué dijo Angulo de su festejo muy parecido al de Driussi ante Boca: “Lo hice por…”

Independiente sigue a paso firme en el torneo Apertura. Luego de eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo comandando por Julio Vaccari tuvo una durísima parada en los cuartos de final cuando se midió ante Boca en La Bombonera. De todas formas, el Rey de Copas impuso su juego y con un tanto de Álvaro Angulo a los 64 minutos se clasificó a las semifinales donde se verá las caras con Huracán en el Libertadores de América.

El lateral izquierdo colombiano, que llegó en el último mercado de pases y poco a poco fue ganando terreno, fue uno de los puntos altos del equipo de Vaccari en la victoria ante el Xeneize. A los 19 minutos del segundo tiempo, en una jugada en la que anticipó a Merentiel, se metió en el área, Álvaro dejó pagando a Ayrton Costa y sacó un zapatazo cruzado al ángulo que dejó sin chances a Agustín Marchesín. Un verdadero golazo para abrir el marcador en un partido caliente.

De todas formas, para el futbolista esto no fue sorpresa, ya que el pasado jueves luego de la victoria por 1-0 ante Guaraní de Paraguay por la Copa Sudamericana, afirmó que iba hacerle un gol a Boca en su estadio: "Todo este tiempo que me he guardado, es para hacer un gol en la Bombonera", dijo en ESPN. Dicho y hecho.

Angulo dejó en claro porque festejó así en La Bombonera

Además de su predicción acertada, Pantera Negra Turbo festejó de una manera particular su tanto y muy parecido a lo que hizo Sebastián Driussi en el Superclásico que River se llevó ante el Xeneize por 2-1. Cuando le preguntaron por la similitud de la celebración, Angulo mencionó: “Nunca lo había visto celebrar así. Fue lo porque había dicho el jueves de que iba a hacer un gol en La Bombonera. Y cumplí”.

Con este tanto, el ex Atlético Nacional llegó a cuatro goles con la camiseta del Rojo. El anterior también fue en un clásico: le había marcado a Racing con un cabezazo en el empate 1-1 en el Libertadores de América.