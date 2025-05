La lapidaria chicana de San Lorenzo al DT de Argentinos tras decir que jugó como “equipo chico”

San Lorenzo dio la gran sorpresa en La Paternal y eliminó al temible Argentinos Juniors de Nicolás Diez. El equipo de Miguel Ángel Russo, que atraviesa un complicado presente institucional, estuvo muy cerca de llevarse el triunfo en los 90 minutos gracias al tanto de Andrés Vombergar, pero un gol de Tomás Molina sobre el final estampó el 1-1 y todo se definió en la tanda de penales.

Luego de siete penales convertidos por lado, Orlando Gill, uno de los grandes referentes del Ciclón, le atajó el penal a Maximiliano Romero y a la postre, Gastón “Tonga” Hernández convirtió el suyo y le dio la clasificación a semifinales del torneo Apertura al elenco azulgrana. Allí se enfrentará con el ganador del duelo que disputarán este martes a las 20:30 River y Platense en el Monumental.

Tras el final del partido, Nico Diez habló en conferencia de prensa y lanzó una llamativa frase contra el Ciclón de Russo que dio mucho de qué hablar: “San Lorenzo no pateó al arco y jugó como equipo chico, no como un grande. Eso es mérito de Argentinos. A mí me pone feliz que la gente vea cómo juega este equipo. Logramos ser respetados, estoy agradecido con la gente. Hicimos todo para llevarnos el pase a semifinales”, aseguró.

El Diez que está en semis. pic.twitter.com/VG8XTmlLPu — San Lorenzo (@SanLorenzo) May 20, 2025

A partir de estos dichos, desde el Cuervo no se quedaron de brazos cruzados y le respondieron al DT con un divertido y picante tuit. Allí se puede ver la imagen de Íker Muniain, capitán de San Lorenzo y quien utiliza la número 10, acompañado de la siguiente frase: “El Diez que está en semis”. El palito fue contra el entrenador del Bicho, ya que en el escrito en vez de poner el número con letra minúscula utilizaron el apellido del exfutbolista.

Tras esta dura eliminación, el plantel de Argentinos quedará licenciado algunos días y luego afrontará su encuentro por los 16vos de final de la Copa Argentina frente a Excursionistas el sábado 7 de junio, mientras que debutará en el torneo Clausura de la Liga Profesional frente a Boca en condición de local, el fin de semana del 13 de julio.