La insólita respuesta de Herrón sobre su continuidad tras la eliminación de Boca ante Independiente: “Vamos a ver qué pienso en…”

La eliminación de Boca a manos de Independiente en la Bombonera dejó un golpe duro en el plantel y también en Mariano Herrón, el DT interino que asumió tras la salida de Gago. Tras la caída por 1-0 en los cuartos de final del torneo Apertura, el entrenador fue breve pero claro en la conferencia de prensa.

Con gesto serio y tono contenido, Herrón hizo una fuerte autocrítica. "La parte mía sí, me hago responsable de estos partidos. No sé si hablar de fracaso, pero sí que no cumplí el objetivo que me había planteado, que era llegar a la final”, admitió, tras el cuarto ciclo interino que le tocó encabezar. “Es una frustración grande no haber podido cumplir esta noche, que era pasar de fase. El dolor es muy grande, mucho que hablar no hay”, agregó.

La frase de Herrón tras la eliminación de Boca con Independiente

Consultado por el bajón del equipo en el segundo tiempo, fue sincero: “No lo sé, el primer tiempo fue bueno, creamos 3 o 4 situaciones muy claras. Después entendí que con los dos primeros cambios (Cavani y Herrera) íbamos a tener más juego, y no se dio así”.

También explicó que tenía en el banco “dos jugadores de jerarquía que podían darnos más en la mitad de la cancha”, pero que no alcanzó para cambiar el rumbo del partido. Y cuando le preguntaron por su continuidad como interino y si su idea es “seguir dando una mano”, llamativamente respondió: “No hablé nada (con la dirigencia). Vamos a ver qué pienso en estos momentos”.

Mientras los hinchas descargaban su bronca en las tribunas, Herrón cerraba su cuarto interinato con una frase que define el presente de Boca: para él no fue un fracaso, pero no cumplió con lo que se había propuesto.