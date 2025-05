La tajante definición de Eduardo Domínguez en medio de los rumores con Boca: "Muchos técnicos se quieren ir..."

Estudiantes de La Plata no tuvo una buena tarde en La Paternal. El 0-4 ante Argentinos Juniors dejó secuelas dentro y fuera de la cancha. A pesar de lograr la clasificación a los playoffs del torneo Apertura por otros resultados, el foco dejó de estar en lo deportivo y se trasladó directo al banco de suplentes.

Eduardo Domínguez, DT del Pincha, fue rápidamente vinculado a Boca, donde aún buscan al reemplazante de Fernando Gago. Sin embargo, el propio entrenador salió al cruce de los rumores y dejó clara su postura: “Muchos técnicos se quieren ir, pero yo elijo quedarme”, declaró.

En conferencia de prensa, Domínguez fue más allá: “Elijo seguir sosteniendo un proyecto individual en beneficio del club que me está contratando y eligiendo mi persona”, afirmó, desmarcándose de las versiones que lo daban cerca de Boca Juniors. También dejó una crítica sutil: “Me dicen que ofertas no me van a faltar... pero todos desde afuera lo dan como un hecho”.

Domínguez bancó el proyecto de Estudiantes

El presidente del club, Juan Sebastián Verón, tampoco se quedó callado. A través de su cuenta de Instagram, disparó contra los periodistas que instalaron la versión de la salida del DT: “Lo ponen en potencial porque no se quieren hacer cargo de la mentira que están informando”.

Con este respaldo público, Domínguez buscará enderezar el rumbo futbolístico de un equipo que necesita levantar, aunque al menos ya sabe que los octavos de final lo esperan. Y él, por ahora, sigue firme en el banco pincharrata.