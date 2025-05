El ataque de furia de Jack Doohan con los ingenieros de Alpine tras quedar afuera en la Q1 de la Sprint: “¡Esto es una broma!”

El clima en Alpine se tensa cada vez más y el nombre de Franco Colapinto empieza a sonar con más fuerza. Jack Doohan tuvo un viernes negro en el GP de Miami: quedó eliminado en la Q1 de la Sprint y explotó contra su equipo por una decisión que lo perjudicó. A los gritos por radio y a pura bronca en boxes, dejó en claro que la relación no pasa su mejor momento. Y encima, fue sancionado por exceso de velocidad en boxes. Todo eso, con el argentino esperando agazapado su chance.

Jack Doohan arrancó el fin de semana en Miami con el pie izquierdo. El piloto australiano de Alpine no logró pasar la Q1 de la clasificación Sprint, quedó entre los cinco últimos y, lo peor, estalló contra su equipo por lo que consideró una decisión inadmisible.

En la vuelta rápida clave, Alpine mandó a pista a Doohan y a su compañero Pierre Gasly al mismo tiempo. El resultado fue que ambos se estorbaron y el australiano no pudo mejorar su tiempo. “Eso no es aceptable, no es aceptable”, bramó por radio apenas terminó su intento. Su ingeniero apenas atinó a decir: “Lo siento, amigo”.

El diálogo caliente entre Doohan y su ingeniero

Pero Doohan no se quedó ahí. “Si lo van a mandar después de mí, tienen que estar seguros de que está listo. Esto me sacó de la SQ1. Esto es una broma”, gritó, visiblemente alterado. Ya en boxes, las cámaras lo captaron gesticulando con enojo mientras discutía con su ingeniero.

La nueva sanción a Doohan que podría acelerar el regreso de Colapinto a la F1

Por si fuera poco, después llegó una sanción por exceder el límite de velocidad en boxes. Según el parte oficial, el coche N°7 superó en 17,5 km/h el máximo permitido en el pit lane. La infracción al artículo 34.7 del reglamento de la FIA lo dejó aún más complicado de cara al resto del fin de semana.

Todo esto se da en un contexto incómodo para Doohan, que sabe que Franco Colapinto, actual piloto reserva de Alpine, podría ocupar su lugar en cualquier momento. El GP de Imola aparece como una fecha posible para el regreso del argentino a la Fórmula 1. ¿Se viene el volantazo?