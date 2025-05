La sinceridad brutal de Colapinto sobre su P16 en el GP de Imola: “Obviamente no es el…”

En su primera carrera de regreso a la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el GP de Imola. Luego de una accidentada qualy el sábado, en la que sufrió un fuerte choque que le prohibió seguir en la Q2 y largar, en principio, en el puesto 15° (bajó un puesto por una sanción) el número 43 finalizó 16° en el circuito Enzo e Dino Ferrari y a pesar de que no pudo sumar puntos se fue con buenas sensaciones.

Tras finalizar la carrera, el argentino de Alpine habló con los medios presentes y se mostró optimista a pesar de no sumar puntos en su vuelta al Gran Circo: "Mucho, la verdad que fue un día positivo después de lo de ayer. Pero la carrera estuvo un poco en nuestra contra. Hice el steam más largo con la goma media, estaba yendo a una parada. Cambiamos bastante la estrategia. Tenía muy buen ritmo comparado con los que estaban con duras. Y cuando paramos a poner las duras, un par de vueltas después llegó el safety car que me mató me cagó la vida".

Luego, en diálogo con Diario Olé, Colapinto fue más sincero sobre el resultado obtenido en Bologna: "Creo que obviamente no es el resultado que esperábamos. No era lo que queríamos con ninguno de los dos autos (13° y 16°), pero es lo que hay. En carrera creo que estamos un poquito más débiles, así que nada, hay que trabajar", lanzó.

"Es complicado pasar en Imola, y después creo que con el motor que tenemos en carrera, especialmente, se vuelve muy difícil para nosotros. Por eso en carrera capaz vamos un poquito para atrás y nos es complicado mantenernos de donde largamos. Pero bueno, estoy seguro de que con el tiempo vamos a ir mejorando un poquito eso", agregó.

Ahora, el pilarense no tendrá mucho tiempo de descanso y tendrá que centrarse en lo que será su próximo circuito: el GP de Mónaco, uno de los más antiguos y prestigiosos de la Máxima categoría del automovilismo. FC43 volverá a correr el próximo fin de semana del 23 al 25 de mayo y los horarios serán los mismos que en Imola. Sobre el circuito del principado, Franco mencionó: "Sí, en Mónaco creo que vamos a estar un poquito más cerca. Voy con mucha confianza, así que nada, poco a poco y a intentar hacer una buena carrera”.