El contundente pedido de Kudelka a la AFA para la semifinal de Huracán vs Boca o Independiente: "Deseo que no nos pongan..."

Huracán dio el golpe en Rosario. Con gol de Walter Mazzantti, le ganó 1-0 a Rosario Central en el Gigante de Arroyito y se convirtió en el primer semifinalista del Apertura de la Liga Profesional. Pero mientras espera por su rival -saldrá del cruce entre Boca e Independiente en La Bombonera-, Frank Darío Kudelka ya dejó en claro qué día no quiere jugar.

“Deseo que no nos pongan el domingo porque tenemos que jugar el martes. Así que hago un pedido a quienes entienden de forma física: por lo menos póngannos el sábado. Pero bueno, no lo manejamos nosotros eso. No es una queja”, lanzó el DT apenas terminó el partido en Rosario.

El pedido de Kudelka a la AFA

El reclamo tiene lógica. Huracán recibirá a Corinthians el martes 27 de mayo en el Tomás A. Ducó, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Independiente, por su parte, define su clasificación ante Nacional de Potosí recién el miércoles 28. En cambio, si el que pasa a semis es Boca, no tiene competencia internacional.

En ambos casos, el Globo volverá a jugar de visitante: en el Libertadores de América si se cruza con el Rojo, o en la Bombonera si el rival es Boca. Por eso, Kudelka ya planteó su postura: necesita al menos un día más de recuperación.

“Nuestro slogan fue no nos quejemos de lo que nos toca, peor sería estar viendo estos partidos o la Copa por televisión. Y si nos tocó viajar a Colombia y después venir a Rosario, es el azar, no se podía predecir antes. Y si el rival que nos tocó en suerte, Rosario Central, tenía más tiempo de descanso porque no está jugando copas, decidimos no quejarnos porque la queja trae mala energía. Nos quita tiempo de pensamiento estratégico”, agregó el entrenador, dejando en claro que la exigencia no empaña el entusiasmo por el buen momento del equipo.

Ahora la pelota la tiene la AFA: ¿le dará bolilla al pedido del DT de Huracán?