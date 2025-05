Colapinto buscó “calmar” a los argentinos después del cruce con Tsunoda: “Hay mucho odio…”

La primera práctica del viernes en el Gran Premio de Emilia-Romaña marcó el regreso de Franco Colapinto a la Fórmula 1, hoy vestido de Alpine, y no pasó inadvertido. De hecho, el argentino fue coprotagonista junto a Yuki Tsunoda de un particular cruce y un polémico gesto de parte del de Red Bull: le levantó el dedo mayor de la mano a Colapinto, cuando este le perjudicó el intento de vuelta rápida.

El video del obsceno gesto de Tsunoda a Colapinto rápidamente circuló en redes sociales y muchos argentinos, fanatizados por el regreso del pilarense a la Máxima, llenaron de comentarios ofensivos las publicaciones del nipón y lo insultaron, sobre todo, en X. De allí, el pedido de Colapinto.

El gesto de Tsunoda

Tras la qualy del sábado y frustrado por haber chocado el A525, Colapinto fue consultado por aquel cruce y reconoció su responsabilidad. “Lo bloqueé ayer, tenía razón. Bloqueé a bastante gente ayer, solo el primer día con el coche, con el equipo; siempre hay un poco de malentendido y es un poco complicado”, confesó.

“Y sí, lo bloqueé. Probablemente estaba un poco molesto. Tiene razón en estarlo, no pasa nada. No sé qué hicieron los argentinos”, agregó. Y les hizo un pedido explícito a sus fans: “Sé que son extremadamente apasionados… pero hay que mantener la calma y el respeto. Hay mucho odio en redes hoy en día”.

Colapinto finalizó P16 en Imola. (Foto: archivo)

Tsunoda, luego, se mostró más calmado, pero de todas maneras no ocultó su enojo por los mensajes de odio en las redes sociales. “Es un poco innecesario. Sé que apoyan al piloto de su país, pero siempre hay un margen para que puedan decir algo”, dijo el piloto de Red Bull, que en la qualy también sufrió un muy duro accidente.

Y agregó: “Y lo digo porque no es que me lo digan, sino que hablan demasiado de (Jack) Doohan, ¿no? No creo que estuviera conduciendo con comodidad. Es bueno que tengan energía, pero simplemente contrólenla. No es personal, ya lo viví con los que insultaban a Jack”.