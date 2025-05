El picante gesto de Yuki Tsunoda a Franco Colapinto durante la FP1 del GP de Imola

En su regreso a la Fórmula 1, Franco Colapinto tuvo una correcta actuación en la FP1 del GP de Imola. El argentino finalizó en el puesto 17° al marcar un tiempo de 1:17.373 que pudo haber sido superado si Gabriel Bortoleto de Kick Sauber no sufría el fuerte accidente sobre el final que provocó la bandera roja y suspensión de la sesión a falta de dos minutos para el cierre. Por su parte, McLaren sigue dominando en el Gran Circo y marcó un 1-2 encabezado por Oscas Piastri.

De todas formas, el argentino demostró su potencial y durante la primera mitad de la práctica logró meterse dentro del top 10. Sin embargo, cuando decidió regresar a los boxes para analizar su rendimiento y cambiar las gomas fue siendo sobrepasado por los otros corredores hasta quedar casi en el fondo de la grilla.

No obstante, eso no fue lo único que sucedió mientras regresaba al garaje. Luego de completar su segunda vuelta rápida, el pilarense bajó su ritmo para evitar molestar a otros pilotos que estaban haciendo sus giros, pero no pudo evitar toparse con Yuki Tsunoda de Red Bull. A la hora de ingresar a boxes, el joven de 21 años entorpeció el andar del japonés, que se vio unos segundos obstaculizado y perdió la vuelta.

El feo gesto de Tsunoda a Colapinto por molestarlo durante su vuelta rápida

En ese preciso momento, el nipón no pudo ocultar su bronca y le hizo un gesto obsceno a Franco por su maniobra que no pasó desapercibido: le levantó el dedo mayor de su mano y siguió su camino aprontándose para mejorar los tiempos en la vuelta siguiente. De todas maneras, Colapinto no quiso molestarlo y ninguno de sus movimientos fueron intencionales, aunque el japonés no lo vio de esa forma y así se expresó.

Ahora, a partir de las 12 (hora de Argentina) se disputará la FP2 y todos los pilotos buscarán mejorar su rendimiento con respecto a lo que fue la primera sesión. Luego, este sábado a las 7:30 se llevará a cabo la tercera y última práctica antes de la clasificación (11:00). Por último, el domingo a las 10:00 se correrá el Gran Premio de Emilia Romaña en lo que será la primera carrera de Colapinto a bordo del Alpine en su vuelta a la F1.