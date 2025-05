Atento, Brasil: qué decisión tomó Ancelotti tras la destitución del presidente de la CBF

Hace unos días se confirmó uno de los grandes bombazos del año: Carlo Ancelotti se convirtió en el nuevo entrenador de la Selección de Brasil. El italiano dejará el Real Madrid el 26 de mayo luego del partido frente a la Real Sociedad, el último del Merengue en la temporada, y unos días después viajará a Río de Janeiro para comenzar con los entrenamientos de la Canarinha para preparar la doble fecha de Eliminatorias en junio ante Ecuador en Guayaquil y Paraguay en San Pablo.

Sin embargo, cuatro días después de haberse confirmado la noticia, la CBF recibió un bombazo inesperado: el Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro confirmó la destitución de Ednaldo Rodrigues como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol.

El motivo por el cual se tomó esta drástica decisión es porque Rodrigues fue acusado de irregularidades administrativas y tras varios meses de investigación fue removido de su cargo y su lugar lo tomará, a modo de interventor, Fernando Sarney, vicepresidente de la CBF y quien ocupará el cargo hasta las elecciones correspondientes para formar una nueva junta.

Ancelotti respetará su contrato con Brasil a pesar de la destitución de Rodrigues. (Foto: EFE)

A partir de lo sucedido y con este nuevo panorama, desde el entorno de Ancelotti dejaron en claro que nada cambiará, que el contrato lo respetará y que no modifica en nada que Rodrigues ya no esté al frente de la CBF. En realidad, la destitución del máximo dirigente era una opción que se venía barajando desde hacía varios días, y el italiano ya lo sabía. Sin embargo, su compromiso es con la Selección de Brasil y no con sus autoridades, por lo que tomará las riendas en los próximos días.

Previo a lo sucedido, Rodrigues fue el primero en presentar a Ancelotti y le agradeció por aceptar tomar las riendas de la Verdeamarelha: “Llevar a Carlo Ancelotti al frente de Brasil es más que una decisión estratégica. Es una declaración al mundo de nuestra determinación por recuperar el primer puesto del podio. Es el mejor entrenador de la historia y ahora dirige a la mejor selección nacional del planeta. Juntos, escribiremos nuevos capítulos gloriosos para el fútbol brasileño”, afirmó.