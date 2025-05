La tajante respuesta de Vaccari sobre si la Bombonera es “biri biri” como dijo Gorosito: “Es algo que…”

Independiente logró un triunfo vital y más que necesario en la Copa Sudamericana. Por la quinta fecha de la fase de grupos, el elenco comandado por Julio Vaccari se impuso 1-0 ante Guaraní de Paraguay en el Libertadores de América con un golazo de Diego Tarzia sobre el cierre del PT. De esta manera, el Rojo quedó en lo más alto del Grupo A y en la última fecha buscará asegurar su pasaje directo a los octavos de final ante Nacional de Potosí en Avellaneda.

Previo al duelo frente al conjunto boliviano, el Rey de Copas afrontará una verdadera final el lunes a partir de las 21:30 cuando visite a Boca en La Bombonera por los cuartos de final del torneo Apertura. Tras eliminar a Independiente Rivadavia por la mínima, el elenco de Avellaneda buscará dar el gran golpe en Brandsen 805 y clasificar a la siguiente instancia del torneo local. Sin embargo, el partido no será nada sencillo para los de Vaccari, ya que el Xeneize se mantiene invicto y se hace muy fuerte en su estadio.

Pensando en lo que será ese duelo, el DT del Rojo habló en conferencia de prensa tras la victoria ante Guaraní y palpitó lo que será el partido ante los de Mariano Herrón: “El sistema táctico lo adaptamos al rival, varía todos los partidos. En cuanto a la idea, al estilo y a la manera de afrontar el partido, van a ver el mismo Independiente de siempre. Con decisión de salir a buscar los partidos como lo hacemos habitualmente de local o visitante”, sentenció.

Vaccari se refirió a la polémica frase de Gorosito sobre el biri-biri de La Bombonera

Por otro lado, cuando le consultaron sobre la famosa frase de Néstor “Pipo” Gorosito sobre el “biri-biri” de La Bombonera, Vaccari se mostró cauteloso y respondió: "Es algo que dijo él, yo tengo el mayor de los respetos para todos los rivales y para todos los públicos", mencionó.

Por último, el entrenador se mostró poco conforme con la decisión de la AFA sobre el día en que se jugará el encuentro: “Los futbolistas terminaron cansados, normal. Nos hubiera gustado jugar el martes, a mí me hubiera gustado mucho jugar el martes porque es una situación que empareja para el nivel del torneo", lanzó.

"A mí nadie me tiene que explicar nada ni merezco una explicación. A mi me dicen 'se juega tal día' y yo me tengo que presentar el día que dicen. Confío mucho en lo que hacen estos futbolistas, en cómo representan a la institución y va a ser un partido hermoso, y este equipo va a ir a poner la cara como siempre", cerró.