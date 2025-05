La aclaración del DT de Independiente del Valle tras el lapidario 2-6 ante River: “Todo el mundo ha visto que…”

River dio el primer gran paso en la Copa Libertadores: clasificar a los octavos de final. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo un comienzo irregular, pero demostró jerarquía y un buen nivel futbolístico, aplastó por 6-2 a Independiente del Valle en el Monumental y sacó pasaje rumbo a la siguiente instancia del certamen continental.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para los dirigidos por el Muñeco, ya que a pesar del gol de Driussi a los 8´, el conjunto ecuatoriano logró dar vuelta el compromiso con tantos de Hoyos y Spinelli. No obstante, un gol en contra y la expulsión de Mateo Carabajal que luego terminó en un tanto de Franco Mastantuono de penal, cambiaron completamente el partido de cara al complemento. En el ST, los goles de Maxi Meza, Miguel Borja y Manuel Lanzini finiquitaron la goleada del Millonario.

El análisis del DT de Independiente del Valle tras el 2-6 en el Monumental

Tras el partido, Javier Rabanal, DT de IDV, habló en zona mixta con los medios presentes e hizo un análisis dividido en dos partes: "Todo el mundo ha visto que han sido 2 partes diferentes, cuando hemos estado 11 contra 11 hemos hecho una muy buena primera parte, hemos competido contra todo River. Teniendo la pelota y jugando a partir de la expulsión que obviamente es un error nuestro, sobre todo por el minuto en el que nos hemos abierto y por la jugada, así ya la segunda parte ha sido elegir", sentenció.

"Yo me hago responsable de todo porque podía haber elegido poner una línea de cinco, quitando un delantero y defendiendo el área todo el tiempo, o salir con dos delanteros a ir a buscar el empate a tres, me responsabilizo de ello totalmente", añadió.

River goleó 6-2 a Independiente del Valle y clasificó a octavos de final. (Foto: archivo)

Por otro lado, felicitó a sus dirigidos por el partido que jugaron a pesar de estar con uno menos durante todo el complemento y también llenó de elogios al Muñeco: "Los chicos han hecho lo que yo les he pedido, y al final es una dura derrota, me hago totalmente responsable. Yo no le quito mérito a River, Gallardo me parece un DT espectacular, su equipo juega y tiene individualidades. Aunque nos disparamos en el pie con la expulsión y el penal", mencionó.

Para cerrar, se refirió al calendario apretado que se le viene al equipo antes de jugar una verdadera final ante Barcelona de Ecuador en la última fecha de la fase de grupos: "Resulta que tenemos un partido de LigaPro el domingo (vs. Vinotinto), no quisieron cambiarlo y tendremos que jugar con un 11 alternativo. Después, tenemos que llegar frescos y ganar, aunque sea por la mínima, pero ganarle a Barcelona. Después, River es un equipo muy grande y viene jugando muy bien. Veremos si el otro resultado aquí nos favorece", cerró.