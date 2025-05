El tremendo comentario de Briatorie respecto del contrato de Colapinto con Alpine: "He leído que tendrá 5 carreras, pero..."

Este viernes, a casi medio año de su última presentación con Williams en diciembre del 2024, Franco Colapinto volvió a subirse a una monoplaza como piloto titular en la Fórmula 1. Fue en el marco de las primeras prácticas libres del GP de Emilia Romaña, con un 17° puesto en la FP1 y un más que respetable 13° en la FP2.

El pilarense logró ganarse un lugar en el primer equipo de Alpine junto a Pierre Gasly tras el pésimo arranque de Jack Doohan. El australiano, que tenía contrato por 6 carreras, no pudo pasar de un 13° como mejor resultado en el GP de China, y acumuló dos abandonos en Australia y Miami, con numerosos choques y daños millonarios, por lo que no logró mantener su asiento.

Flavio Briatore volvió a manifestar su total confianza en Franco Colapinto. (Foto: @briatoreflavio)

Ante su salida, el argentino lo reemplazó y firmó un primer contrato que, en un principio, sería de 5 fechas, siendo Imola su primera prueba de fuego en este 2025. Será necesario que logre mejorar el rendimiento de su antecesor para mantener su nombre en la parrilla, aunque quizás su situación no sea tan lineal como se presupone.

Flavio Briatore, nuevo jefe de Alpine tras la renuncia de Oliver Oakes y quien se encargó de llevar a Colapinto a la escudería francesa, hizo un sugerente comentario acerca de su contrato: "Hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras", aseguró en diálogo con Sky Sports..

"Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre", agregó el directivo italiano a continuación, dejando en claro su total confianza en el piloto oriundo de Pilar. Franco correrá el GP de Emilia Romaña este domingo. Luego tendrá por delante Mónaco, España, Canadá y Austria. ¿Se mantendrá como titular el 6 de julio en Gran Bretaña, la 12° carrera de la F1 2025?