La polémica propuesta de Santi Maratea para colaborar con su carrera de futbolista en Colegiales

Santiago Maratea suele tener ideas revolucionarias y algunas de ellas han hecho mucho bien. Conocido por conseguir enormes donaciones para causa benéficas y también por haber sido el responsable de la histórica colecta que le sirvió a Independiente para saldar deudas, el influencer ahora también juega al fútbol en la Reserva de Colegiales y presentó un proyecto inédito.

Maratea, que jugó en el Club Ezeiza y ahora milita en la Reserva de Colegiales, de la Primera Nacional, les grabó un video a sus millones de seguidores en redes donde les contó que tiene en mente algo nunca visto: “Tengo un sueño y quiero saber su opinión. Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios propios. Con mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, bandera, camiseta y con ustedes, lo más importante”.

La idea de Santi Maratea

Según el influencer y futbolista, habría beneficios concretos para quienes aportaran mensualmente a la suerte de “membresía”: gozarían de descuentos en marcas a las que él está asociado, tendrían acceso a plataformas donde el protagonista mostraría su día a día, conocerían sus dietas, su trabajo físico, sus entrenamientos y su evolución a nivel emocional, etc.

“No quiero gente que me mire desde afuera, quiero gente que tire conmigo. No me sigan, sosténganme”, les habló a sus 3,3 millones de seguidores en Instagram. “A mí esto me hace bien, me hace feliz. Siento que tengo algo para dar y para contar, y sé que no estoy solo en esto”, completó.

La idea, según el protagonista, es que cada uno puede aportar distintos montos si así lo desea. “2.000 pesos por mes, sino 4.000, 8.000, y así. Por ahí, si ponés 16.000 pesos te puede llegar una camiseta”, sostuvo. ¿Y qué haría con los ingresos? La inversión, dijo Maratea, se destinaría para mejorar las condiciones del Club Colegiales: para comprar elementos para entrenar, para alquileres de canchas, para ampliar el cuerpo técnico, aumentar salarios o contratar nuevos profesionales, etc. “Me ayudan a mí y ayudan a todos los pibes del club”, confió el influencer, que tiene un sueño más que curioso.