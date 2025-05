Scaloni se la jugó y opinó quién es el mejor de la historia entre Maradona y Messi: “Si tengo que elegir…”

Lionel Scaloni es uno de los mejores entrenadores que tuvo la Selección argentina a lo largo de su historia. Desde su llegada en 2019, el oriundo de Pujato volvió a poner a la Albiceleste en lo más alto del mundo al consagrarse bicampeón de la Copa América (2021 y 2024), campeón del mundo en Qatar 2022 y ganador de la primera edición de la Finalissima ante Italia por 3-0 en el Wembley Stadium.

Ahora, Scaloni ya se prepara para lo que será su segunda Copa del Mundo al mando de la Selección, pero antes deberá terminar de disputar las últimas cuatro fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. En Junio, la Albiceleste visitará a Chile en Santiago y recibirá a Colombia. Finalmente, en la última doble fecha FIFA del año, se verán las caras con Venezuela en Buenos Aires y cerrarán su participación visitando a Ecuador en Guayaquil.

Scaloni se la jugó y eligió entre Maradona o Messi

Además de ser uno de los mejores DT de todos los tiempos, el de Pujato tuvo el privilegio que pocas personas tuvieron en su historia: compartir momentos con Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Tal es así, que en una entrevista con el periodista español, Siro López, Scaloni se animó a elegir quién fue el mejor jugador de todos los tiempos entre los dos: "Si tengo que elegir, voy a elegir a Leo porque lo veo y porque sé lo que es. Pero cada uno puede tener una opinión. Ahora, compararlos es inútil. Porque hay que disfrutar lo que han hecho. De lo que sí estoy convencido es que cualquiera de los dos podría jugar en los años '70, '80, '90 y ahora en 2025", sentenció en diálogo con El VAR de Siro.

Por otro lado, analizó las formas de ambos jugadores a la hora de liderar a la Selección argentina tanto dentro como fuera de la cancha: "No todo el mundo es igual. Futbolísticamente, los dos son unos genios. Y de personalidad son diferentes. Pero, a su manera, son los dos líderes. Te puedo asegurar que Leo lo demuestra de otra manera. Te puedo dar un montón de ejemplos. En la Copa América 2021 con Colombia, cuando él tenía un problema muscular, entra al vestuario, se masajea con el fisio y salió a jugar al partido como si no tuviera nada. Leo ha construido algo con su manera de ser", aseguró.

Scaloni y las comparaciones entre Maradona y Messi. (Foto: archivo)

"El que lo conoce como nosotros sabe que Leo es un líder. Cuando les habla a sus compañeros antes de un partido, cuando hay un problema en el vestuario con los rivales, al hablar con el árbitro; yo te puedo asegurar que él lo demuestra cuando lo tiene que demostrar", agregó sobre la personalidad del ocho veces ganador del Balón de Oro.

Por último, se refirió a las críticas que recibió por parte del campeón del mundo de 1986 apenas asumió en la dirección técnica de la Albiceleste: "Era totalmente normal. Yo nunca había entrenado en ningún lado, más allá de que tenía el curso. La realidad era que no tenía experiencia. Y él, fiel a su estilo, siempre fue una persona que no se guardaba nada. Y no dijo nada raro, si yo no había dirigido en ningún lado. En ese momento tenía que demostrar que podía serlo", cerró.