La tremenda chicana de Platense a Racing después de eliminarlo del torneo: “Maravilla Martínez”

Ayer sábado comenzaron los octavos de final del torneo Apertura y en tres de los cuatros casos pasó el local y mejor clasificado a la siguiente fase. La excepción estuvo, para sorpresa de varios, en el duelo entre Racing y Platense en Avellaneda, que terminó en una victoria agónica del Calamar… que no estuvo exenta de chicanas en redes.

Racing no pudo plasmar en goles el dominio en el Cilindro de Avellaneda en el primer cuarto de hora y tiempo después, a falta de siete minutos para el pitido final, Nicolás Orsini marcó de cabeza para el 1-0 de Platense, que sería definitivo. Platense espera por el ganador de River y Barracas Central, que juegan el lunes en el Monumental.

La euforia no fue poca en Vicente López y con argumentos: sacó a uno de los candidatos, que había clasificado tercero en la Zona A. Por eso, toda la alegría manifestada en redes… y las chicanas. Horas después del agónico 1-0, la cuenta oficial de Platense subió una foto a X de su delantero Rolando Martínez y escribió, en un picante jugo de palabras: “Maravilla Martínez”.

Claro está que Maravilla no es el apodo de Rolando, sino el de Adrián Martínez, el letal “9” de Racing, que ayer no pudo convertir. Esta vez, el Martínez del Calamar estuvo más cerca del grito sagrado: el paraguayo convirtió un tanto en el primer tiempo, pero el juez Darío Herrera lo anuló por offside. Los humorísticos posteos de Platense siguieron y, algunos, con alusión a la serie El Eternauta: “Lo nuestro funciona, Juan”, escribió el Calamar junto a una foto de los festejos en el vestuario.

La decepción de Costas

El equipo de Gustavo Costas pintaba para candidato, pero Platense le dio un golpazo. Y el entrenador y el equipo lo sintieron, tal cual demostró en conferencia de prensa el DT. “¿Explicación? Es fútbol esto… Sabíamos que iba a ser un partido duro, que nos iban a cortar los espacios. En el primer tiempo jugamos bien y ellos no nos dejaron resolver. Para mí no jugamos mal, se nos escapa en la última. No merecíamos perder, pero tampoco hicimos lo suficiente para ganar. No hay que poner excusas”, se lamentó Costas.