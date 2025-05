El Loco Enrique sufrió un infarto y le colocaron dos stents: el posteo de su hermano Héctor

El ex futbolista Carlos "Loco" Enrique, fue internado de urgencia este viernes tras haber sufrido un infarto, según confirmó su entorno familiar.

La noticia la dio a conocer su hermano Héctor "Negro" Enrique, integrante de la Selección argentina campeona del mundo en 1986: "Mucha fuerza hermano querido. Estamos todos con vos", escribió en la red social Instagram acompañado de una foto de ambos dos abrazados en un restaurante.

Carlos Enrique, de 61 años, fue intervenido en el Sanatario Modelo de Quilmes, donde le colocaron dos stents, y por el momento su estado es reservado.

El posteo del Negro Enrique a su hermano Carlos. (Foto: @negroenrique12)

El ex marcador lateral surgió de las divisiones inferiores de Lanús, al igual que Héctor y Ramón, sus hermanos mayores. Posteriormente, el "Loco" pasó por Independiente, club en el cual fue campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984 y luego por River, además de haber integrado la Selección a principios de la década del '90 y levantó la Copa América de 1993. También jugó en Gimnasia y Tiro de Salta, Banfield y All Boys.

Una vez retirado, Enrique se dedicó brevemente a la dirección técnica y condujo a Unión Villa Krause de San Juan, General Paz Juniors de Córdoba y El Porvenir. Sin embargo, en 2017 tomó un rumbo inesperado y se sumó al Ministerio de Seguridad como parte del programa "Tribuna Segura", encargado de controlar los DNI de los hinchas en los estadios. "El fútbol es para disfrutar. Todos queremos vivir un espectáculo en paz, con la familia. Nos encanta ver a la gente alentando y festejando", decía Enrique en aquellos tiempos.

El Loco solía ubicarse en los alrededores de las canchas, donde su tarea era promover la campaña solicitando el DNI a los asistentes, quienes casi siempre lo reconocían. "Vienen padres con hijos, siempre con respeto, me piden fotos... incluso con hinchas de Boca me saco fotos. Me toca recorrer todas las provincias", contaba con entusiasmo.

Fuente: NA