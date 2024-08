La terrible respuesta del Negro Enrique a Manuel Adorni tras su ninguneo a Maradona: "Sos el campeón del mundo de los..."

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo y la efeméride se presta para saludar a los zurdos más emblemáticos del mundo del deporte y la música. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue uno de los que se sumó a la tendencia con el objetivo de ironizar sobre la izquierda política, pero terminó siendo muy criticado por el intencional ninguneo a Diego Armando Maradona, al momento de saludar a distintas personalidad del deporte.

"Hoy es el día internacional del zurdo. Saludar a Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili, Sergio "Maravilla" Martínez y Guillermo Vilas. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati y Charly García. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina", señaló en su tradicional discurso.

Cuando un periodista se percató del "olvido" de Maradona en la enumeración, se lo nombró, motivando una reacción aún más polémica. "¿Quién?, ¿quién? Ah sí, era zurdo. Hasta aquí lo mío, señores", dijo, desatando una ola de repudio en las redes.

Una de las primeras figuras que saltó en defensa de Diego fue precisamente su hija Dalma Maradona. En Ángel Responde, programa de stream de Ángel De Brito, la integrante del ciclo de Bondi dijo: "Mirá, yo te voy a decir una cosa, te guste o no te guste a vos, a Argentina la conocen gracias a la persona que vos decís que no conocés o te hacés el que no conocés". Luego, agregó: "Deportivamente representó a Argentina y salió campeón con Argentina, es algo que vos no podés negar, te podés hacer el boludo haciendo un chiste, pero no sé a dónde va con esto". Y cerró: "Es un Muppet", en referencia a los famosos títeres estadounidenses.

La referencia clara de Dalma fue para con la Copa del Mundo de México 1986, hazaña que Maradona compartió con Héctor "Negro" Enrique, volante titular en el equipo de Carlos Bilardo, que entregó el pase previo al Gol del Siglo de Diego ante Inglaterra en los cuartos de final.

El Negro Enrique fue otro de los que se mostró indignado por el ninguneo y grabó un video con durísimas críticas para con el vocero presidencial, con exabruptos incluidos: "Me llegó un video de este muchacho, Adorni, que es el campeón del mundo de los pelotudos y se cree que es vivo. Gracias a Dios, no nombraste al más grande de todos, el Diego. Adorni, están los boludos, los muy boludos y vos", sentenció.