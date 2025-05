El Manchester United de Garnacho y el Tottenham de Cuti Romero ganaron y se encaminan a la final

Este jueves por la tarde se jugaron los partidos de ida de semifinales de Europa League y los resultados dan dejan entrever que la final sea íntegramente inglesa. El Tottenham Hotspur, con Cristian "Cuti" Romero como capitán vencieron 3-1 en Londres al sorprendente Bogo/Glimt de Noruega, la cenicienta del torneo. El Manchester United por su parte, con Alejandro Garnacho de titular, goleó 3-0 como visitante al Athletic Club de Bilbao en País Vasco.

Tottenham venció 3-1 como local a Bodo/Glimt

Tottenham dio un buen primer paso en casa (Foto: EFE)

El Tottenham Hotspur ya huele la final de Bilbao. Los Spurs doblegaron sin excesivas complicaciones al inexperto Bodo/Glimt noruego (3-1) y están a un paso de meterse en la definición de la Europa League de fútbol. Los goles fueron obra de Brennan Johnson, James Maddison y Dominic Solanke..

Cualquier duda sobre los nervios del equipo ante un partido de esta entidad quedaron despejados a los 38 segundos de partidos cuando Johnson cabeceó el 1-0. Era el inicio perfecto para un equipo que si ha carecido de algo esta temporada es confianza y que se apoyó en ese tanto para conseguir espacio, atraer al cuadro noruego hacia su campo y hacer daño con balones largos como el que conectó Pedro Porro para el 2-0.

El lateral español mandó un pase de treinta metros hacia Maddison, que se infiltró entre los dos centrales, controló de forma orientada la pelota y la cruzó ante la salida de Haikin. A tropezones, la pelota pasó cerca de dos defensas que no pudieron despejarla y se convirtió en un pinchazo a las aspiraciones de los noruegos, que debutaban en unas semifinales europeas y no tardaron en darse cuenta que el cuento de hadas a veces no dura para siempre.

El gol de Solanke para el 3-0 parcial de Tottenham

Y la segunda parte solo confirmó esto. Un infantil penal cometido sobre Cuti Romero dio la oportunidad a Dominic Solanke a hacer el 3-0 y el delantero inglés no erró. Engañó completamente al portero y desató los cánticos en el Tottenham Hotspur Stadium, que salvó catástrofe absoluta en Noruega, nunca descartable, sobre todo por el tanto en el 82 de Ulrik Saltnes, estarán en su primera final europea desde la que perdieron en 2019 en la Champions contra el Liverpool y su más reciente oportunidad de llevarse un título desde la Copa de la Liga en 2021 que perdieron frente al Manchester City días después de despedir a José Mourinho.

Manchester United goleó 3-0 al Athletic en el San Mamés

Manchester United puso un pie y medio en la final. (Foto: @ManUtd)

El Manchester United tiene pie y medio en la final de la Liga Europa que se disputará el 21 de mayo en San Mamés tras golear al Athletic Club por 3-0, con un gol de Casemiro y dos de Bruno Fernandes, uno de ellos de penal, en la ida de la semifinal disputada en La Catedral.

El equipo rojiblanco, que jugó con diez futbolistas desde el minuto 35 por la expulsión de Dani Vivian, está obligado a una realizar una gesta el próximo jueves en Old Trafford para poder disputar la gran final en su estadio.

El gol de Bruno Fernandes para el 3-0 de Manchester United

El United sentenció el partido, y prácticamente el cruce, en el tramo final de la primera parte. Casemiro adelantó al equipo inglés a la media hora y en el 35 el árbitro noruego Espen Eskas, después de ver la jugada en el VAR, decretó pena máxima por un agarrón de Vivian a Hojlund que acarreó además la expulsión del central internacional. Bruno Fernandes transformó el penal y en el 45 el portugués anotó también el tercero con un remate de calidad tras una pared con el uruguayo Ugarte.

