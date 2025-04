Se viralizó el despiste de Colapinto en Monza y Franco explicó el motivo en X: "No se crean que..."

El pasado domingo, Franco Colapinto completó una jornada de pruebas con Alpine en el circuito de Monza a bordo del A523, el modelo 2023 que se utiliza en los test privados del equipo. En una de las curvas rápidas, el argentino perdió el control del monoplaza y se despistó, aunque sin mayores consecuencias.

Mirá el despiste de Colapinto en Monza

Con el correr de las horas, el video del momento se viralizó y generó algunos comentarios maliciosos en redes. Fiel a su estilo, Colapinto no dejó pasar la situación y respondió en X (exTwitter): “No se crean que me olvidé de frenar, me quedé sin freno trasero. Los que hablan sin saber, calladitos están más lindos”, escribió con picardía.

El argentino publicó un tuit en el que detalló el motivo, pero después eliminó la publicación. Foto: X @FranColapinto.

El test formó parte del plan de evaluación de Alpine para sus pilotos reserva. Según explicó Lucas Corsino, especialista en datos e inteligencia artificial aplicada a la F1, el equipo analizó el rendimiento de Colapinto con dos tipos de neumáticos: compuesto duro para medir ritmo y compuesto blando para evaluar velocidad.

“Claramente están estudiando el comportamiento en distintas condiciones”, dijo Corsino, quien también remarcó que el A523 tiene una configuración muy cercana al actual A525 que utiliza Jack Doohan, hoy el titular del equipo.

Más allá del despiste, desde Alpine quedaron conformes con la jornada de pruebas de Franco, que sigue sumando kilómetros y ganando terreno en la pelea por un asiento en la máxima categoría.

El próximo desafío oficial de la Fórmula 1 será este domingo 13 de abril, cuando se dispute el Gran Premio de Bahréin, a partir de las 12 del mediodía (hora argentina).