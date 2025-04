El picante reclamo de Enzo Pérez a Borja ni bien entró ante Barcelona de Ecuador: “¡Miguel, no te…!”

Este martes, por la fecha 2 de la Copa Libertadores, River Plate volvió a dejar puntos en el camino al empatar como local 0-0 ante Barcelona de Ecuador: Si bien fue el claro dominador del encuentro, no encontró en ningún momento la forma de romper con el cero, acrecentando así su crisis goleadora. Para colmo, en los primeros minutos del encuentro, Sebastián Driussi malogró un penal, el cual fue atajado por el arquero visitante José Contreras, la figura de la jornada.

Una de las grandes peculiaridades de la noche fue que el duelo se desarrolló a puertas cerradas, debido a la sanción que le aplicó la Conmebol al Millonario luego del recibimiento que hicieron en semifinales el año pasado ante Atlético Mineiro. Con las tribunas del Monumental completamente vacías, una imagen muy similar a la de la pandemia de COVID-19, se pudieron apreciar algunas situaciones del juego que en otro contexto quizás hubieran pasado desapercibidas.

El enojo de Enzo Pérez con Borja

Una de ellas se dio en el tramo final del partido, luego de que Miguel Ángel Borja ingresara al minuto 64 en reemplazo de Facundo Colidio. Durante un ataque, el delantero colombiano estaba esperando una pelota aérea en el área en disputa con un defensor rival y, antes de que el esférico terminara de bajar, se dejó caer al suelo, esperando que el árbitro cobrara falta.

No solamente no logró engañar al cuerpo arbitral, sino que además se ganó el reto de uno de sus compañeros y máximos referentes del plantel, Enzo Pérez. "¡Miguel, no te tires más...!", le gritó el volante de 39 años con un notorio fastidio, tras lo cual el colombiano, ya reincorporado, se quedó mirándolo serio, como bien se pudo observar en las imágenes tomadas por las cámaras que se encontraban al costado de la cancha.

Más allá del enojo del momento, el episodio no tuvo mayores repercusiones luego en el juego. El encuentro continuaría desarrollándose prácticamente con la misma tónica que desde el inicio, para finalizar en un magro empate sin goles que deja a River en la punta del Grupo B con 4 puntos, 1 tanto a favor y ninguno en contra, mismos números que Barcelona. Independiente del Valle, próximo rival del Millonario, quedó tercero con 3 unidades tras vencer 1-0 a Universitario, que acumula 2 derrotas en 2 fechas.