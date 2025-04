Gago dio su primera entrevista desde que es DT de Boca: “Nunca me sentí afuera”

Desde su llegada al banco de suplentes de Boca, Fernando Gago nunca había dado una entrevista mano a mano. Las únicas veces que se podía dialogar y escuchar a Pintita eran en las conferencias de prensa post partidos del Xeneize. Ahora, este martes por el mediodía, el exentrenador de Racing y Chivas de Guadalajara habló en diálogo con ESPN F12 y tocó muchos temas desde su arribo al elenco de la Ribera.

No obstante, el más preguntado por todos fue la dura eliminación del Xeneize en la fase 2 de la Copa Libertadores. Hace un mes que Boca se quedó afuera del certamen continental al caer por penales en La Bombonera ante el Alianza Lima de Néstor Gorosito, y luego de esa durísima derrota, el futuro de Gago era un incógnita a tal punto que varios medios lo daban como destituido luego del encuentro frente a Rosario Central por la fecha 8 del torneo Apertura.

Gago habló sobre la charla que tuvo con el Consejo post eliminación en Libertadores

Con la victoria por 1-0 ante el Canalla, Gago habló en conferencia esa misma noche y aseguró que iba a seguir en el club azul y oro. Ahora, dio más detalles sobre la charla que tuvo con el Consejo de Fútbol el martes por la noche tras la eliminación frente al conjunto peruano: "Yo hablo todos los días con el Chelo (Delgado) y Chicho (Serna). Tenemos conversación todos los días, hablamos de fútbol y de distintas cosas de la vida. El Chelo concentraba conmigo, me conoce desde los 18. Tenemos una relación muy noble. Si en algún momento tenemos que hablar de algo se hablará", sentenció.

"Teniamos la ilusión de jugar la Copa. Nos habíamos preparado para eso. Pero tenemos que seguir. Tenemos que tener un equipo con una identidad. De mi lado, nunca estuve afuera de Boca", añadió.

Lo que Boca significa para él, su salida de México y los objetivos que tiene en mente

Por otro lado, Pintita habló sobre lo que significa Boca para él y sin duda alguna declaro como un hincha y amante más del club: "Esta es mi casa. Me crié acá. Me han pasado cosas muy buenas y muy malas también. Una vez estaba jugando un partido y me fui sin bañarme a despedir a mi viejo. Yo me voy a las 6 de la tarde de acá. Estoy todo el día pensando qué se puede mejorar, incluso de la estructura. Donde más tiempo pasé fue con la camiseta de Boca y lo disfruto. La historia nos obliga a ganar. Los procesos hay que llevarlos, pero yo quiero hacerlo desde un concepto bien claro, en cualquier club, pero más acá. Quiero ganar y estar en la foto, que estén los chicos. En la victoria trato de no estar, quiero estar en las malas, me hago cargo", mencionó.

Por otra parte, se refirió a su salida conflictiva de las Chivas de Guadalajara y dejó en claro que él cumplió con lo estipulado en el contrato: "Yo me vine de México en una situación donde se habló durante muchísimo tiempo de que estaba acá. Lo voy a decir: a mi me llamaron un martes, no me acuerdo el día exacto. Ahí tuve la primera reunión después de que se hablara durante dos semanas. Yo no había tenido hasta entonces contacto con nadie. Automáticamente corté, hablé con el director de Guadalajara y pagué la cláusula de rescisión".

Finalmente, mencionó cuales son los principales objetivos que tiene con el club: "Boca tiene que ganar, ser campeón y lograr el campeonato. Ahora, hay una forma, tratamos de llegar con una idea. Tenemos que trabajar con eso. De lo que diga a lo que se cumpla no lo sé. Yo quiero ser campeón y los chicos están mentalizados. Trabajaremos para eso", destacó, explicando la poca influencia que puede tener que él hable de campeonato tras siempre haber hablado de "competir".