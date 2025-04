El jugador de Boca que pasó de titular a relegado y le pediría a Gago bajar a la Reserva para “sumar minutos”

Luego de la gran victoria de Boca por 1-0 ante Barracas Central en La Bombonera, que le permitió al Xeneize volver a la cima de la Zona A, una imagen sorprendió a todos los hinchas que se quedaron en el estadio varios minutos después de haber finalizado el encuentro: Marcelo Saracchi, quien no suma minutos desde la eliminación frente a Alianza Lima por Copa Libertadores, salió al campo de juego a hacer pasadas con un cronómetro en la mano y bajo la supervisión de uno de los profes del plantel.

Además, luego de completar con su pequeño "entrenamiento", el lateral uruguayo, ante los gritos de los pocos hinchas que quedaban en el estadio, se acercó y regaló su buzo y su remera de entrenamiento, previo a volver corriendo en cuero para ya meterse en el túnel rumbo a los vestuarios.

Saracchi hizo pasadas luego de la victoria de Boca

El gran dilema de esta situación es que Saracchi no es el único jugador que no sumó minutos ante el Guapo sino que hubo otros seis futbolistas que tampoco lo hicieron, pero todo esta situación tiene un motivo especial. La decisión de salir a correr el domingo post partido surgió del propio jugador, quien está preocupado por su situación, ya que desde la temprana y dura eliminación por Libertadores provocó que no volviera a sumar minutos con el elenco de la Ribera, según informó el Diario Olé.

Pero eso no es todo, ya que el futbolista tiene en su mente pedirle a Fernando Gago bajar a la Reserva para poder jugar, sumar minutos y mantenerse en buena forma física. En caso de que esto suceda, el exfutbolista de River no jugaría ante Central Córdoba (este martes en Santiago del Estero), sino que lo haría el próximo miércoles 16 ante Defensa y Justicia en Ezeiza.

Saracchi le pediría a Gago jugar en Reserva para sumar minutos. (Foto: archivo)

El motivo por el cual Saracchi tomaría esta drástica decisión

El principal motivo por el cual el lateral izquierdo tomaría esta decisión es porque sabe que, sin la posibilidad de jugar al fútbol, pierde la oportunidad de seguir demostrando su nivel y mantener la continuidad que había mostrado antes de la desafortunada serie. Además, el estar en la situación de no jugar lo perjudica en su lucha por seguir siendo convocado a la selección nacional. Esta convicción la adquirió durante la reciente doble fecha de Eliminatorias, donde tampoco participó, ya que, según lo que mencionó en privado, el pedido directo de Marcelo Bielsa fue que encontrara alguna forma de sumar minutos, sin importar cómo.

Por supuesto, su caso no es único; hay varios jugadores que vieron alterada su situación tras el 25 de febrero, ya sea por su rendimiento, jugadas específicas o simplemente porque el plantel, reforzado recientemente, es demasiado grande para un solo partido por semana. Por ejemplo, los cambios realizados por el DT el domingo durante el encuentro parecieron más un intercambio de jugadores (debido a la gran cantidad de suplentes) que ajustes tácticos para modificar un partido ya resuelto, a pesar del marcador ajustado. Lo cierto es que para Saracchi esta situación se repite constantemente, lo que resulta sorprendente tanto para él como para su entorno.

"Está sufriendo. Ya le pasó de correr desde atrás con (Diego) Martínez y la pudo levantar. Por eso no quiere dejarse estar. Porque, además, no entiende qué es lo que pasó. Y lo hacen quedar como el culpable de la derrota", le confesó una persona del círculo cercano del jugador a Olé.

Gago y su decisión con Saracchi tras la temprana eliminación en la Copa Libertadores. (Foto: archivo)

La eliminación por penales ante Alianza Lima, la última vez de Saracchi en la cancha

Tras un flojo partido en Lima, el uruguayo tuvo una jugada puntual en el partido de vuelta que le terminó pasando factura: Una falta sobre Carlos Zambrano, ocurrida poco después de que Kevin Zenón anotara el 2 a 1, originó una pelea entre ambos equipos que detuvo el partido durante varios minutos y que, de alguna manera, interrumpió el ímpetu del conjunto de Gago.

Se dice que esa situación podría haber molestado a los dirigentes más altos del club, es decir, al Consejo de Fútbol y al propio Juan Román Riquelme. Este incidente habría sido el detonante de lo que ocurrió posteriormente: sin recibir explicaciones (ni de parte de Gago ni de ningún otro miembro del cuerpo técnico), Lautaro Blanco asumió la titularidad, lo que dejó al uruguayo sin la oportunidad de ingresar ni siquiera como sustituto. Además, cuando los seis extranjeros del plantel coincidieron, fue el jugador uruguayo quien quedó fuera de la lista de convocados.