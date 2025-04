El "europibe" que Gallardo quiere para River: ya hubo negociación y el jugador dio el "sí"

El mercado de pases de River fue uno de los mejores en el último tiempo. El equipo de Marcelo Gallardo abrochó la llegada de ocho refuerzos: Gonzalo Tapia, Lucas Martínez Quarta, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo, Matías Rojas, Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi y Kevin Castaño. Sin embargo, a pesar de incorporar futbolistas de jerarquía, el Millonario aún no mostró su mejor versión futbolística y este martes por la noche intentará dar vuelta la página luego del empate por 1-1 ante Sarmiento en Junín cuando reciba a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos.

Con respecto al mercado de transferencias, este martes por la mañana, Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases, lanzó una bomba sobre un jugador de la Selección argentina Sub 20 que estuvo muy cerca de llegar al elenco de Núñez, pero el acuerdo se terminó cayendo porque los clubes no se pusieron de acuerdo con las cifras económicas.

Alex Woiski entabló negociaciones con River y le dio el visto bueno. (Foto: archivo)

Alex Woiski, delantero argentino del Mallorca y que aún no debutó en la Primera División de España, le había dado el visto bueno a la dirigencia de River para que llegara en el último mercado. En principio todo estaba casi cerrado, pero el conjunto español solicitaba 150 mil euros más y el 10% de una futura venta, algo a lo que el Millonario se negó y por ende se terminó cayendo el pase, según informó García Grova en TyC Sports.

Ahora, se espera que Marcelo Gallardo vuelva a insistir en contratar al jugador, algo que hace habitualmente con los futbolistas que el desea tener en su equipo, ya que su contrato se vence el 30 de junio de este año. Además, el joven de 19 años que fue convocado por Javier Mascherano para las selecciones Sub 20 y Sub 23, antes de que el Jefecito se trasladara al Inter Miami, es una de las grandes promesas de Argentina para el futuro, y se espera que su máximo potencial se desarrolle en las próximas competiciones con la Albiceleste.

uD83DuDEA8u007BEXCLUSIVOu007D #River negoció para fichar a Alex Woiski



uD83DuDC49uD83CuDFFEFue en el último mercado de pases



uD83DuDCCCLa operación no se concretó por pequeños detalles con #Mallorca.



uD83DuDD16El delantero uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDEAuD83CuDDF8 de 19 años queda libre el 30/6



uD83EuDD14¿Lo volverá a buscar Gallardo? pic.twitter.com/2eShQeh7Of — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 8, 2025

No obstante, River no es el único equipo que se interesó en él, ya que la Juventus, equipo que quería cederlo a otro club para ir viendo su evolución, y el Feyenoord de Países Bajos también enviaron ofertas por él, pero el Mallorca las rechazó inmediatamente. Además, en las últimas horas, surgieron rumores sobre un posible interés del Barcelona y del Inter Miami de Lionel Messi. La posibilidad del filial del equipo culé no convence a Alex y si finalmente sale del Mallorca, como parece más que probable, podría optar o bien por Argentina o bien por las Garzas.