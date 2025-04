Briatore fue tajante sobre el debut de Franco Colapinto en Alpine y apuntó contra Jack Doohan: "Si no eres competitivo..."

Alpine vive un momento de incertidumbre después de las declaraciones de Flavio Briatore. El histórico asesor del equipo frenó el esperado estreno de Franco Colapinto y lanzó un mensaje contundente a Jack Doohan. ¿Qué impacto tendrá esta jugada en la dinámica interna del equipo?

En diálogo con La Stampa, cuando le preguntaron por un posible debut de Franco Colapinto en la F1, Briatore evitó dar precisiones y bajó un mensaje claro: “Ahora la prioridad es tener un monoplaza de primer nivel, para estar a la altura de los cuatro monstruos McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari”. Sin plazos concretos, el italiano marcó que hoy el foco del equipo pasa por otras urgencias, más allá de los rumores que ponen al argentino como posible reemplazo de un Jack Doohan que arrancó mal la temporada.

El cerebro de la escudería francesa no dejó pasar la ocasión para recordar que el apellido o el respaldo económico no bastan en la F1. Al hablar de Jack Doohan, hijo del quíntuple campeón de motociclismo Mick, advirtió: “Si no eres competitivo, no vas a ningún lado. Todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”. Y también opinó sobre Liam Lawson. “No es solo subirse al coche; luego llegan las entrevistas, las críticas y los 100 mil espectadores en las tribunas", dijo sobre el piloto neozelandés, quien tras su mal inicio en Red Bull fue descendido a Racing Bull.

Flavio Briatore saluda a Jack Doohan tras una carrera de esta temporada de la F1. Foto: Alpine F1 Team.

Briatore reconoció que Alpine encara una etapa crítica y que la recuperación recién arranca. Si bien destacó algunos resultados de 2024, advirtió que la verdadera transformación aparecerá en 2026 con el paquete técnico completo de Mercedes. “En 2026 deberemos ser competitivos. El objetivo real es 2027”, pronosticó. “Partimos de muy atrás, recién en 2026 tendremos el paquete completo Mercedes, motor y caja de cambios”, añadió.

Para impulsar ese cambio, instaló en la sede de Enstone los monoplazas de Michael Schumacher y Fernando Alonso y redujo el personal de 1.200 a 900 empleados. Además, nombró a Oliver Oakes como nuevo director del equipo y destacó su juventud y cercanía con la fábrica.

Con la vista puesta en el futuro, Briatore subrayó el perfil de pilotos que ni siquiera usan auto propio y prefieren Uber para moverse. Calificó a Max Verstappen como el heredero de Schumacher: “Hace cosas extraordinarias”, y describió a Lewis Hamilton como “una verdadera estrella” al nivel de Senna. De cara a la sucesión en la F1, eligió a Toto Wolff y valoró el trabajo de Christian Horner en Red Bull.

De cara al futuro, Colapinto deberá ganarse su lugar con rendimientos sólidos en los test y Doohan sabe que cualquier paso en falso le costará caro. Alpine apunta a un cambio radical de aquí a 2027, pero la exigencia será tan implacable como la advertencia de Briatore.