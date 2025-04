¿Perjudican a Messi? El palazo de Mascherano a la MLS a horas de la revancha Inter Miami-LAFC: “Me resultado raro que…”

Con un golazo de Lionel Messi, el Inter Miami no pudo quedarse con los tres puntos ante su gente y terminó empatando 1-1 ante el Toronto por la fecha 7 de la MLS. Con este resultado, las Garzas de Javier Mascherano perdieron la posibilidad de seguir siendo líderes de su conferencia y ahora son escoltas del Columbus Crew, líderes con 15 unidades, aunque los de la Florida deben un partido y pueden volver a lo más alto.

Tras el partido, el Jefecito habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del partido: "Nos desconectamos. Creo que empezamos el juego bien, en los primeros 10-15 minutos. Luego empezamos a concederles algunas oportunidades y quizás perdimos la confianza, más que desconectamos en una parte del primer tiempo por 10-15 minutos y ellos anotaron", reconoció en primera instancia.

Mascherano analizó el empate entre Inter Miami y Toronto. (Foto: archivo)

"En el segundo tiempo tratamos de de hacer algo diferente con las sustituciones. Después de 30-35 minutos, tuvimos chances de anotar y al final terminamos concediendo algunos chances para ellos. Nos ganaron los duelos individuales. No estuvimos a la agresivos a la hora de marcar. Es muy difícil cuando se van repitiendo errores y errores. Es por eso que hablé de la desconexión por los momentos del partido", añadió.

"Fue un partido más difícil de lo que pensábamos porque Toronto no está en una buena posición en la tabla, pero tienen mucha calidad al frente y hoy jugaron muy bien con los cuatro atacantes al frente", concluyó.

Mascherano palpitó el partido de vuelta ante LAFC

Para Masche este partido ya pasó y ahora ya piensa en lo que será el encuentro de vuelta por los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante LAFC (0-1 en la ida) el próximo miércoles a las 21 (hora de Argentina): "Tenemos que seguir pensando en el miércoles, tenemos una final. Necesitamos el apoyo de la afición".

Sin embargo, el Jefecito no se mostró nada conforme con el tiempo de descanso de su equipo y le tiró un palazo a la MLS, ya que su rival tiene 24 horas descanso más que las Garzas debido a que disputaron su partido el pasado sábado ante el Houston Dynamo: "Condiciona es que LA tenga 24 horas más de descanso, en una competición donde estamos los dos, me resulta raro. Si tengo que mandar un mensaje a la afición sería que vengan, que quizás será una gran noche. Vengan y no se la pierdan", finalizó.