No se vio en TV: el video revelador sobre el gol anulado a Cavani ante Barracas

Boca Juniors venció este domingo 1-0 a Barracas Central en la Bombonera por la fecha 12 del Apertura. En un deslucido encuentro en el que el equipo no brilló, se pudo llevar una victoria vital para recuperar la punta de la Zona A y casi asegurarse la clasificación a Playoffs, no faltaron las polémicas, especialmente en el primer tiempo, cuando el marcador iba aún 0-0 y a Edinson Cavani no le convalidaron un golazo de tijera.

Al minuto 35, luego de controlar en el área, el Matador conectó un fuerte derechazo a través de la mencionada maniobra. Sin embargo, no tuvo ni tiempo de festejar, ya que inmediatamente el tanto fue anulado por el juez principal Fernando Echenique por una supuesta falta en la disputa al arquero contrario, Marcos Ledesma, quien cayó al suelo durante la acción.

El polémico gol anulado a Cavani contra Barracas

Esta controvertida decisión desató la furia del delantero uruguayo, que fue a reclamarle muy airadamente al árbitro del encuentro, quien le retrucó de manera altanera al grito de "leé el reglamento". Además, desde las gradas bajó el clásico cantito "Tomala vos, dámela a mí...", que suele sonar ante este tipo de situaciones. La bronca no escaló a mayores únicamente porque a los pocos minutos Rodrigo Battaglia pudo anotar el gol del triunfo, lo que calmó bastante las aguas, aunque quedó en el aire ese sabor a injusticia.

El choque de Cavani con el arquero de Barracas

En ese sentido, después del partido apareció una imagen que no se vio en la transmisión oficial y que despeja las dudas. En un video filmado desde el estadio y publicado por el periodista partidario David Ganga en redes sociales, se puede observar cómo claramente Cavani solo protege la pelota sin cometerle falta a Ledesma, quien se tira luego de chocar por su cuenta con el cuerpo del uruguayo.

Qué dice el reglamento sobre obstaculizar al rival

La regla 12.2 sobre obstaculizar el avance de un adversario.

La regla 12.2 del Reglamento 2024/25 indica: "Todos los jugadores tendrán derecho a guardar su posición en el terreno de juago; encontrarse en el camino de un adversario no es lo mismo que interponerse. (...) Los jugadores podrán proteger el balón colocándose entre este y un adversario. (...) El adversario puede cargar contra e jugador, dentro de los márgenes permitido por las Reglas de Juego". En ningún momento se menciona que que no se pueda cargar al arquero en el área.