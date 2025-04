Lautaro Martínez fue multado por la Federación Italiana por "blasfemar" en un partido: qué dice el comunicado

Una noticia llamativa llegó desde Italia: el delantero de la Selección argentina Lautaro Martínez fue sancionado por blasfemia. Se trata de la consecuencia de una reacción que el Toro habría tenido luego de una derrota ante la Juventus por 1-0, por la Serie A, el pasado 16 de febrero.

Tras aquel traspié de su Inter, actual puntero de la liga italiana (y que mañana juega ante el Bayern Munich por los cuartos de final de la UEFA Champions League), algunas cámaras de televisión capturaron a Lautaro emitiendo insultos y visiblemente enfurecido. Como consecuencia, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) decidió comenzar una investigación centrada en los dichos del delantero.

El video que expone a Lautaro Martínez

Como no había audio ni otras imágenes, la investigación no pareció avanzar demasiado en un principio, mientras el ex Racing se defendía de las sospechas: "Nunca lo he hecho, nunca. Intento enseñar respeto también a mis hijos, esta acusación me molestó mucho”, manifestó una semana después tras vencer al Genoa.

Pero en las semanas posteriores, según informaron los medios locales, la FIGC halló los audios correspondientes, aunque no trascendieron las palabras pronunciadas por el jugador, y ahora decidió sancionar a Lautaro. Para evitar una sanción deportiva, el nacido en Bahia Blanca debió acordar una multa económica con la FIGC. La cifra que deberá abonar es de 5.000 euros.

Así lo expresó el comunicado de la Federación Italiana de Fútbol: “Tras el acuerdo alcanzado por las partes, el jugador del Inter Lautaro Javier Martínez fue sancionado con una multa de 5.000 euros (...) Se había abierto un procedimiento contra el jugador nerazzurro por haber proferido, al final del partido Juventus-Inter disputado el pasado 16 de febrero y válido por la 25ª jornada del campeonato de Serie A, en dos ocasiones, una expresión blasfema como se desprende de las imágenes de televisión, de plena garantía técnica y documental”.