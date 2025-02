Lautaro Martínez podría ser suspendido a horas de un partido trascendental: el motivo

Hace casi dos semanas, el Inter de Milán se fue cabizbajo de Turín luego de perder 1-0 contra la Juventus y dar un pasó atrás en la lucha por la Serie A. Desde entonces, sucedió bastante: una fecha más tarde el Inter venció al Genoa incluso con gol de Lautaro Martínez y destronó al Napoli de la cima de la tabla de. Pero ahora todo podría sufrir un enorme giro.

Frustrado por la derrota en Turín el 16 de febrero, Martínez se fue del campo de juego insultado al aire evidenciando su impotencia. En las últimas horas, medios italianos aseguraron que el argentino, en ese momento, habría cometido “blasfemia” y que la Federación Italiana de Fútbol está investigando su caso.

La Juventus le ganó al Inter 1-0 con gol de Francisco Conceição. (Foto: archivo)

Según trascendió, la federación tiene imágenes que avalan su sospecha y podría suspenderlo en las próximas horas por “blasfemia”. Por ende, el jugador de la Selección argentina tiene dos opciones: esperar el juicio o llegar a un acuerdo para reducir la multa. Además, se estima que también recibiría una sanción deportiva de al menos una fecha.

La situación se da a 24 horas de uno de los partidos más trascendentales de la temporada. El Inter de Lautaro es el líder de la Serie A con 57 puntos y mañana a las 14 enfrentará al Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona, que es su escolta con 56 unidades. Un partido clave en la lucha por el título que podría jugarse sin la presencia de uno de los capitanes.

Lautaro Martínez, que lleva 16 goles y seis asistencias en 35 partidos de la temporada, de todos modos, negó las acusaciones y tiene la mira puesta en vencer al equipo de Antonio Conte y estirar la diferencia en la tabla a cuatro puntos: “Lo sucedido me ha afectado profundamente. Estaba molesto, pero no blasfemé. Intento inculcar respeto a mis hijos. No acepto tales cosas y continuaré en mi camino”.