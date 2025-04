La fuerte frase de Palermo ante las críticas por el mal presente de su Olimpia: "Se me murió un hijo y a los dos días estaba jugando, ¿pensás que a mí me...?"

El Olimpia de Martín Palermo está atravesando un mal momento futbolístico. Luego de un gran 2024 en el que se consagró campeón de la Primera División de Paraguay (el primer título como DT en la carrera del exdelantero), en este 2025 aún no logra hacer pie y lleva una seguidilla de resultados negativos que lo relegaron bastante en el torneo Apertura (marcha tercero en la tabla con 18 puntos, 12 menos que el líder Libertad), a lo que se suma el fallido debut en Copa Libertadores con una derrota inédita ante San Antonio Bulo Bulo.

Este domingo, el Decano cayó 2-1 ante Guaraní en un duelo picante que comenzó ganando, pero en el que quedó muy condicionado tras la expulsión de Pipa Benedetto sobre el cierre del primer tiempo. Con este nuevo traspié, el equipo acumula 5 partidos sin victorias, con 4 caídas y 1 empate, y las críticas al Titán entre hinchas y la prensa están a la orden del día.

La fuerte comparación de Palermo sobre el mal momento de Olimpia

Ante esta situación, luego del encuentro, en conferencia de prensa, el entrenador aseguró que no se baja de la pelea y utilizó una muy fuerte frase sobre un duro episodio de su vida personal para graficar su postura: "Esto de si estás con fuerza o no estás con fuerza... Sabés, se me murió mi hijo y a los dos días estaba jugando un partido. ¿Pensás que este momento a mí me puede afectar? No hay nada que me saque del fuego que yo tengo y más del desafío que tengo con esta institución".

El 5 de agosto de 2006, Stéfano, hijo de Palermo y su pareja Lorena Berrichi, falleció a las pocas horas de haber nacido tras un parto prematuro. El goleador, por entonces en Boca, pidió jugar el día siguiente en la Bombonera ante Banfield y marcó dos goles para el triunfo 3-0 de su equipo, lo que le valió una fuerte ovación del público en uno de los momentos más emotivos de toda su carrera.

"Es una situación compleja, pero si hay algo que resaltar fue lo del primer tiempo. Con la tranquilidad de que si a los muchachos hay que pedirle entrega, la tuvieron. Si estábamos buscando, por parte mía, respuesta de ellos, estoy con la tranquilidad de que en el primer tiempo es lo que quiero ver", apuntó luego el Loco respecto del presente futbolístico de Olimpia.

"La respuesta del equipo estuvo dentro de la cancha. Hay que tener más efectividad, está claro", reconoció Palermo. E insistió a modo de conclusión: "Los jugadores me dieron una muestra de querer revertir la situación y eso me da cierta tranquilidad. Estoy muy tranquilo, tengo la respuesta de los jugadores y más que eso no puedo pedí".