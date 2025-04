Colapinto se disculpó por un desubicado comentario que se hizo viral: "Perdón por la pelotudez que dije de..."

Franco Colapinto generó una gran controversia este lunes tras sus polémicos comentarios sobre Uruguay. En el marco de una charla distendida para el podcast Nude Project, luego de que uno de sus entrevistadores bromeara acerca de que el mate era uruguayo, lanzó una desubicada afirmación sobre el país vecino: "Es como una provincia argentina, son como parte de Argentina", lanzó.

Pero lejos de quedarse con eso, profundizó en su comparación: "En Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco... ¡No inventaron un choto: se copiaron todo!", sentenció entre risas.

Los polémicos cometarios de Colapinto sobre Uruguay

Si bien en la charla el comentario no pareció ameritar más explicaciones, lo cierto es que estas declaraciones se viralizaron enseguida y provocaron un gran malestar en suelo charrúa, con muchos usuarios en redes sociales e incluso algunas personalidades que comenzaron a increpar al piloto argentino. Ante semejante panorama, rápidamente el pilarense se expidió al respecto.

El posteo de Colapinto en X con el que le ofreció disculpas a Uruguay por sus desafortunadas declaraciones.

En su cuenta de X, Colapinto publicó esta tarde un sentido pedido de disculpas: "Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda.. ¡Era un podcast divertido entre amigos! A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo", reconoció en un principio.

En ese sentido, se explicó: "No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, mate, empanadas y me prendí...". Y para cerrar su descargo, aseguró: "Amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes".