Sanguinetti, DT Sarmiento, desnudó las falencias del equipo de Gallardo: “A River indudablemente no le gusta…”

Sarmiento hizo un partido más que digno, le plantó cara al siempre complicado River de Marcelo Gallardo e igualó 1-1 en el Eva Perón por la fecha 12 del torneo Apertura. Incluso, el Verde se podría haber llevado los tres puntos de no ser por las impactantes atajadas de Franco Armani que le permitieron a La Banda traerse un valioso punto de su visita a Junín.

Con este resultado, el elenco de Junín sigue en afuera de los primeros ocho que clasifican al playoff y además en la tabla de los promedios se encuentra casi en el fondo junto a San Martín de San Juan. Es por ello que deberán sumar fecha tras fecha para mantenerse en la Primera División, pero así y todo demostraron que están para pelearle a los grandes del fútbol argentino y que incluso le pueden ganar algo que no sucedió contra el Millonario, pero que debió terminar así.

Tras el partido, Javier Sanguinetti habló en conferencia de prensa, analizó el partido y dejó en claro que su equipo debió quedarse con los tres puntos: “Primero maniatamos a River, no le permitimos generar situaciones, tuvimos valentía para jugar. Cuando tuvimos que defender lo hicimos y cuando tuvimos que atacar lo hicimos con profundidad. Generamos muchísimas situaciones. Nunca hay que perder de vista lo que estaba en frente, si el arquero rival termina siendo figura algún mérito hemos tenido. La única falla fue no haber sido eficaces en la cantidad de situaciones que tuvimos. De haber un ganador, debió haber sido Sarmiento sin ninguna duda, hubiese sido lo más justo”, sentenció.

Sanguinetti analizó el empate entre Sarmiento y River. (Foto: archivo)

"En frente teníamos un rival que tiene muy buen manejo y jugadores de mucha jerarquía. Es un equipo que no necesita jugar mejor que vos para ganarte, a veces con ciertas situaciones te desequilibra como pasó en el primer tiempo. Mastantuono desbordó y la terminó metiendo. Me voy muy feliz por la actitud, por la actuación y porque tuvieron decisión", agregó.

Por otro lado, el Archu explicó su estrategia para neutralizar al equipo de Gallardo: “Uno a veces propone ciertas cuestiones que se puedan dar o no. Es un partido de ajedrez, de mover fichas. Encontramos los espacios que nosotros generamos para poder atacarlos. A River, indudablemente, no le gusta correr hacía atrás. Veíamos que teníamos espacios para hacerlo y ante cada salida nuestra tenían dificultades. Si nosotros intentábamos jugar en corto teniendo la presión alta de ellos nos iban a robar y tomar abiertos. Es por eso que muchas veces intentábamos saltear la línea de presión y no salir con los centrales. Eso nos dio rédito", mencionó.

Finalmente, el DT destacó la valentía y el esfuerzo de sus futbolistas para hacerle un partido de igual a igual a uno de los mejores planteles del fútbol sudamericano y que pelea por ser campeón de la Copa Libertadores: “Hoy vino River y nos plantamos dentro de nuestras posibilidades con nuestra idea. No nos sabíamos inferiores, pero sí sabíamos que enfrentamos a un rival que tenía mejores condiciones. Para poder sostenernos teníamos que tener 2 contra 1 cuando defendíamos y atacando teníamos que tener superioridad. En el uno contra uno son mejores. Si jugábamos al golpe por golpe íbamos a pasar una noche complicada. El esfuerzo fue muy grande”, concluyó.