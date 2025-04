La reflexión de Alpine luego de otro mal desempeño de Doohan: “No fue sencillo, Jack puede…”

Era un desafío no solo automovilístico sino mental el que tenía por delante Jack Doohan. Luego del que había sido un fortísimo choque en la práctica 2 del Gran Premio de Japón, debía afrontar la clasificación, con un auto reconstruido casi en tiempo récord, un Franco Colapinto más atento que nunca y la presión de tener que mostrar finalmente buenas sensaciones.

Lo cierto es que no sucedió y Doohan volvió a quedarse fuera en la Q1 (como en los dos Grandes Premios anteriores), precisamente en el 19º puesto. Un resultado que no contenta a Alpine y que no ayuda a Doohan a garantizarse un futuro más prolongado en la Fórmula 1. Sin embargo, el mensaje del equipo buscó ser otro.

Doohan se recuperó del duro accidente y compitió en la Qualy. (Foto: archivo)

Teniendo en cuenta que incluso la salud de Doohan había sido un motivo de preocupación luego del choque en la FP2, Dave Greenwood, jefe de carrera de Alpine, salió a respaldarlo luego de la Qualy: “Jack puede estar satisfecho con el progreso de su día. No fue sencillo, por eso le adaptamos el plan con neumáticos blandos en la FP3 para prepararlo. En Q1 fue competitivo y con una vuelta ideal habría accedido a Q2”.

Se estima que la reconstrucción del auto le costó a Alpine alrededor de 1,5 millones de dólares, de allí que Greenwood destaque lo logrado en menos de 24 horas: “Todo el equipo merece reconocimiento, en especial los del coche número 7 que lo reconstruyeron durante la noche. Fue un gran esfuerzo colectivo”, dijo.

En paralelo, la actuación de Pierre Gasly, compañero de Doohan, generó algo más de satisfacción en el equipo de Oliver Oakes, Flavio Briatore y compañía. Gasly mejoró, terminó 11º en la Qualy y, aunque no logró acceder a la Q3, dejó buenas sensaciones (quedó a 0,005 segundos del décimo). Este domingo, ambos enfrentarán un nuevo desafío; aunque Jack Doohan tendrá muchísimo más que perder.