El Ogro Fabbiani volvió a pegarle a Fernando Gago: “No me voy a dejar faltar el respeto”

El intercambió comenzó luego de la victoria de Newell’s Old Boys en Rosario ante Boca por 2-0, el domingo pasado, pero sumó un nuevo capítulo anoche. El entrenador de la Lepra, Cristian Fabbiani, volvió a cargar contra su par Fernando Gago luego de la victoria de su equipo por penales ante Kimberley de Mar del Plata por los 32vos de final de la Copa Argentina.

Anoche Newell’s pasó de ronda tras un 0-0 en tiempo regular que le costó más de la cuenta y, luego de cumplir con el deber, Fabbiani dialogó con TyC Sports y volvió a referirse al tema que había sido candente el fin de semana: que se había sentido ofendido por el análisis de Gago tras la derrota de Boca y creía que le había “bajado el precio” a Newell’s.

El palazo de Fabbiani a Gago

Entonces, anoche Fabbiani explicó: “Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Después de tantos años jugando al fútbol, hoy me toca ser entrenador y yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador. Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo o con mi grupo de jugadores me salta todavía el jugador y lo tengo que mejorar, porque no soy más jugador, pero bueno, lo llevo en la sangre”, explicó.

Gago había mencionado luego del 0-2 la “línea de 5” de su rival y el bloque “posicionado atrás” del equipo de Fabbiani. De allí, la insistencia del Ogro: “Creo que el otro día en el partido fuimos superiores, podríamos haber terminado con una goleada, pero cuando se meten con mis jugadores y mi trabajo no me gusta”.

El anterior cruce entre Fabbiani y Gago en Boca 1 - Riestra 1

“Yo recién te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (Kimberley) y lo felicito, y nunca le voy a faltar el respeto a nadie”, se diferenció. “Uno tiene que ser inteligente. Jugué muchos años al fútbol y no porque dirija a Boca me voy a dejar faltar el respeto”, sentenció, en una inobjetable alusión a Gago.

El ex director técnico de Deportivo Riestra, de todos modos, aseguró no haberse comunicado con Gago tras los reiterados palazos. “No hablé con él ni me interesa. Ya está, ganamos y nos sirvió para seguir mejorando, el grupo lo necesitaba. Hay que seguir creciendo”, completó Cristian Fabbiani, visiblemente dolido pese al importante triunfo en el Coloso.