Tras el triunfazo ante Boca, River recibió una mala y una buena noticia

River se quedó con el primer Superclásico del año al derrotar por 2-1 a Boca en el Monumental. En un gran primer tiempo de los dirigidos por Marcelo Gallardo, Franco Mastantuono y Sebastián Driussi convirtieron los goles del triunfo mientras que Miguel Merentiel estampó el 1-1 parcial. De esta manera, el elenco de Núñez escaló una posición en la zona B y quedó en el tercer lugar con 28 unidades a faltar de una jornada para que culmine la fase regular.

Sin embargo, no todo fue felicidad para Gallardo y los hinchas de River, ya que en el encuentro frente al Xeneize, Gonzalo Montiel y Giuliano Galoppo fueron reemplazados por molestias físicas y provocaron que se encendieran las alarmas. El campeón del mundo con la Selección argentina salió en el entretiempo en lugar de Fabricio Bustos mientras que el exfutbolista de Banfield lo hizo a los 10 minutos del complemento y en su lugar ingresó Maximiliano Meza.

Montiel se someterá a estudios. (Foto: archivo)

Tras el final del encuentro, se confirmó que Cachete se someterá este lunes por la mañana a estudios para conocer el grado de la lesión en el posterior del isquiotibial derecho. A pesar de que no mostrará síntomas de dolor en ningún momento del PT, el Muñeco decidió resguardarlo para que su lesión no sea algo peor. De todas formas, esta no es la primera vez que Montiel sufre una molestia desde su vuelta al Millonario, debido a que se desgarró el gemelo izquierdo a mediados de marzo y no pudo ser convocado por la Albiceleste para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Luego de dos semanas de recuperación volvió a las canchas y completó los 90 minutos ante Talleres y Gimnasia.

Por su parte, lo del exfutbolista de San Pablo parece ser solo un susto. Galoppo continuó con sus problemas físicos, que comenzaron con una distensión en el músculo sartorio de su pierna izquierda durante los entrenamientos previos al encuentro contra San Martín de San Juan. Desde ese momento, no logró recuperarse completamente: apenas disputó 45 minutos frente a Rosario Central, hasta que sintió una molestia en la zona de la cicatriz muscular. Más tarde, fue suplente en el partido contra Gimnasia y convirtió su primer tanto con la camiseta del Millonario frente a Independiente del Valle.

Galoppo no sufrió ninguna lesión. (Foto: archivo)

El próximo partido de River será ante Vélez en el Monumental por la última fecha del torneo Apertura y que podría definir en qué posición culminará el Millonario en su zona. Luego, el próximo jueves visitará Guayaquil para enfrentarse a Barcelona de Ecuador.