¿Se va? La decisión bomba de Gago puertas adentro en Boca tras perder ante River

River venció a Boca en un esperado Superclásico y no solo eso: lo superó ampliamente en el juego. Fernando Gago presentó un esquema 5-3-1-1 que no le trajo los resultados que otro dibujo le venía trayendo hasta ahora y las consecuencias en La Ribera no fueron pocas. El técnico es el principal apuntado y ya habría tomado una decisión.

Fernando Gago fue el gran señalado por el hincha de Boca a raíz del cambio de esquema para visitar a River y también por los cambios durante el partido: tardíos y desacertados (no alteró la línea de cinco hasta el minuto 90). Y como la derrota con Alianza Lima en el Repechaje de la Copa Libertadores sigue latente en el recuerdo del hincha, el escenario se vuelve sumamente complejo para Pintita.

La decisión que tomó Gago puertas adentro en Boca

La información que trascendió desde el entorno de Fernando Gago tras la dura caída en el Monumental es que el DT decidió que si no se consagra campeón del torneo Apertura con el Xeneize en este semestre renunciará como técnico de Boca. Así lo contó Gastón Edul en Dale al Medio, el programa de los mediodías de TyC Sports.

Según la información del periodista, Gago no esperaría a ser despedido por la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme en caso de no ganar el campeonato local y daría un paso al costado antes del Mundial de Clubes, en el que Boca debutará el 16 de junio en Miami ante el Benfica de Portugal. En otro momento, sostuvo Edul, "habría presentado más resistencia", pero ahora entiende que solo le alcanzará ser campeón. Algo a lo que el propio Gago se refirió en la segunda conferencia de prensa luego de la eliminación ante Alianza Lima: “Ahora tenemos que salir campeones”.

Las chances de Gago de dirigir el Mundial de Clubes, entonces, se reducen. Aunque no trascendió si Riquelme y la dirigencia ya han considerado opciones para reemplazarlo. Boca, de todos modos y pese a la derrota en el Superclásico, sigue siendo el equipo con más puntos (32) en el fútbol argentino y necesita un empate en Victoria ante Tigre, en la última fecha, para finalizar como líder de la Zona A. Después tendrá cuatro partidos mata-mata (dos de ellos de local), de cuyos resultados dependerá el futuro de Fernando Gago.