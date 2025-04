La llamativa decisión de Carlos Palacios aprovechando su día libre tras caer ante River

Boca no pudo asegurarse el primer lugar de la zona A. A falta de una jornada para el cierre de la fase regular del torneo Apertura, el equipo comandado por Fernando Gago tenía la oportunidad de culminar en lo más alto de su grupo y definir todos los partidos de local en los playoff hasta la final. No obstante, en el primer Superclásico del 2025, River lo derrotó por 2-1 en el Monumental y se quedó con los tres puntos.

Tras el partido y como viene siendo habitual luego de la temprana eliminación en Copa Libertadores ante Alianza Lima, Fernando Gago tomó la controversial decisión de darles el día libre a los jugadores. De todas formas, esto no gustó para nada en los hinchas xeneizes, quienes en redes sociales se expresaron y apuntaron contra Pintita luego de la caída sin atenuantes frente a su clásico rival de toda la vida.

A partir de la medida del entrenador, Carlos Palacios, futbolista que llegó en el último mercado de pases y que disputó su primer Superclásico, aprovechó su día libre y luego de concluir el encuentro en Núñez se fue directo para Ezeiza, ya que viajó a Chile para visitar a su familia, aunque deberá retornar rápidamente a la Argentina porque este martes tendrá que presentarse en el entrenamiento matunino.

Palacios en Ezeiza yendo a Chile. (Créditos: TyC Sports)

No obstante, esta no es la primera vez que el ex-Colo Colo aprovecha para regresar a su país en medio del torneo Apertura, debido a que a fines del mes anterior hizo lo mismo, pero en aquella ocasión quedó marcado por faltar a una práctica, motivo por el cual Gago lo sancionó y no lo convocó para el partido ante Newell´s en Rosario.

En esa ocasión, Palacios viajó junto a Ayrton Costa al país trasandino durante la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. A diferencia del marcador central que llegó al país en tiempo y forma, el volante ofensivo se excusó diciendo que sufrió un accidente automovilístico que le impidió realizar el viaje y llegar al país antes de los entrenamientos.