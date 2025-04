La controversial decisión de Gago con el plantel de Boca tras perder ante River

En un Monumental colmado, el River de Marcelo Gallardo se quedó con el Superclásico del año al vencer por 2-1 a Boca con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi mientras que Miguel Merentiel había estampado el empate transitorio. Con esta victoria, el Millonario logró su segunda victoria consecutiva en el torneo Apertura, escaló a la 3° posición y en la última jornada tiene la posibilidad de subir un lugar más si vence al Vélez de Guillermo Barros Schelotto.

Por su parte, el equipo de Fernando Gago no hizo pie en Núñez, se fue con las manos vacías y no pudo asegurarse el primer lugar de la zona A. Ahora, en la última jornada ante Tigre en Victoria, el Xeneize dependerá de sí mismo para terminar en lo más alto de su grupo, aunque en caso de sumar una nueva derrota deberá esperar a que Argentinos Juniors derrote a Estudiantes en La Paternal.

La decisión de Gago con el plantel de Boca tras el 1-2 ante River. (Foto: archivo)

Pensando en el duelo ante el Matador y luego de la caída ante River en el Monumental, Gago tomó una controversial decisión con el plantel: les dará el lunes libre. Esto no gustó para nada en los hinchas xeneizes, quienes en redes sociales se expresaron y apuntaron contra Pintita luego de la caída sin atenuantes frente a su clásico rival de toda la vida.

No obstante, esta no es la primera vez que el DT toma esta decisión, ya que lo viene haciendo cada semana tras la eliminación en la Copa Libertadores frente a Alianza Lima. Lo cierto es que como el Xeneize no juega copas internacionales, en las últimas semanas ha sido habitual que tras un partido los futbolistas cuenten con una jornada de descanso.

Gago y su enojo con el arbitraje de Nicolás Ramírez

En conferencia de prensa, Pintita expresó toda su bronca contra Nicolás Ramírez por su arbitraje en el Superclásico: “Los comentarios que tuve con el árbitro fueron porque en los primeros 20 minutos ya teníamos tres amarillas y me pareció un poco exagerado. Condicionó todo en poco tiempo, dejándonos en una situación de posibilidades de cambio en el segundo tiempo porque el juego era muy friccionado", sentenció.