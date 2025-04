Video: el picante gesto de Borja mientras calentaba para el Superclásico ante Boca

Llegó el día. Este domingo se disputó el primer Superclásico del 2025. Por la fecha 15 del torneo Apertura, River Plate recibió a Boca Juniors en el partido más esperado y visto del fútbol argentino. Como de costumbre, no faltaron las provocaciones de un lado ni del otro, aunque con saldo favorable para los de Núñez al ser locales, no tener hinchada visitante y contar más de 80mil almas blanquirrojas en el estadio.

En ese sentido, no es raro que a veces los propios jugadores se sumen a este juego de chicanas cruzadas, como sucedió en la previa con Miguel Ángel Borja. Mientras ambos equipos se encontraban ya en el campo de juego para realizar el calentamiento, el público en el Monumental comenzó a cantar una picante canción que, al ritmo de "La Chola" de Los Palmeras, reza: "Como te duele la co..., desde el 9 de diciembre...", en referencia a la final de la Libertadores 2018 que le ganaron al Xeneize en Madrid.

El gesto de Borja durante el calentamiento previo al Superclásico

El portal digital Doble Amarilla, que estaba filmando el momento, pudo captar cómo el delantero colombiano, al escuchar el cántico, comenzó a acompañar a la hinchada con aplausos y movimientos de cabeza mientras realizaba los distintos ejercicios de estiramiento, buscando quizás mostrar identificación con el sentir de los fanáticos.

El Colibrí no está teniendo un muy buen 2025. Durante la primera parte del año, tuvo una importante sequía goleadora, con bajos rendimiento y muchas oportunidades claras desperdiciadas en muchos encuentros distintos, por lo que llegó a ser muy discutido y resistido por buena parte del público de River.

Sin embargo, en las últimas semanas comenzó a tener una levantada con 2 goles y 1 asistencia en los últimos cuatro partidos. Y si bien no llegó en las mejores condiciones físicas para el Superclásico y no integró el once inicial, Borja empezó a jugarlo a su modo con gestos como este.