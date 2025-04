Qué dijo Mastantuono sobre su golazo de tiro libre a Boca en el Superclásico: "Me tenía fe de..."

Por la fecha 15 del Apertura, River Plate venció 2-1 a Boca Juniors en el Monumental. Con este triunfo, los de Núñez escalaron al tercer puesto de la Zona B con 28 puntos, mientras que los de la Ribera mantienen la punta de la Zona A, aunque no pudieron asegurarse el primer puesto de manera definitiva a falta de una fecha para que finalice la fase regular.

Dentro de los grandes rendimientos del Millonario, se destaca, nuevamente, el de Franco Mastantuono. Con su golazo de tiro libre a los 25 minutos del primer tiempo, no solo consiguió abrir el marcador, sino que también se convirtió en el goleador más joven de la historia de los Superclásicos con tan solo 17 años, 8 meses y 3 días.

Las declaraciones de Franco Mastantuono tras el Superclásico

Una vez finalizado el encuentro, habló ante la prensa y dio sus sensaciones sobre su espectacular tanto: "Confié en mí, lo mismo mis compañeros, que me dan la libertad de poder patear. Por eso siempre estoy agradecido al plantel en el que estoy, porque no es fácil siendo tan chico que te den tanta seguridad. Vi que estaba lejos, pero me tenía fe de que hoy tenía que entrar, y por suerte se dio así", relató el extremo.

A su vez, se explayó sobre el apoyo que le brindan los referentes de River: "La confianza que me dan, y que le dan a todos, habla del grupo. Son unas personas increíbles que siempre tiran para adelante, sobre todo a mi y a los demás compañeros más jóvenes. Nos sacan el peso de encima y nos dan libertad. Eso para eso nosotros es algo único", reveló.

El agradecimiento de Mastantuono a sus compañeros

"SIEMPRE TRATO DE ESCUCHAR A MIS COMPAÑEROS, SON MUY BUENAS PERSONAS SOBRE TODO. LE AGRADEZCO MUCHO A ELLOS"



Unos instantes antes, Mastantuono se había cruzado con Marcos Acuña y agradeció por el lugar que le dan en el equipo: "Siempre trato de escuchar a mis compañeros, al Huevo, a todos, que tienen más experiencia, mucha jerarquía, y son muy buenas personas sobre todo. Siempre se brindan a enseñarme y siempre estoy predispuesto a aprender. Por más que hoy me esté tocando jugar, sé que me falta mucho por aprender y les agradezco mucho a ellos", sentenció.