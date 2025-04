Los dardos de Gago contra el árbitro tras la caída de Boca en el Superclásico: "Nos dejó en una situación..."

Fernando Gago no se guardó nada tras la dura derrota de Boca ante River en el Monumental. En conferencia de prensa, el DT dejó en claro su malestar y apuntó directamente contra el árbitro Nicolás Ramírez. Para Gago, la actuación del juez condicionó el desarrollo del Superclásico.

"Las tres amarillas en 20 minutos me parecieron un poco exageradas y nos condicionó", disparó el técnico. "Desde el campo yo no puedo ver si todas eran para tarjeta o no, pero la forma en que arrancó el partido nos dejó en una situación de posibilidad de cambio en el segundo tiempo porque el juego estaba siendo bastante friccionado", explicó Gago ante los periodistas, visiblemente molesto por la situación.

Mirá lo que dijo Gago

La bronca de Gago también se explica en el contexto: Boca venía de una semana de trabajo sin competencia previa y llegaba al Superclásico con la ilusión de hacerse fuerte en el Monumental. Sin embargo, el DT consideró que el arbitraje les cortó el impulso en los momentos clave del encuentro.

Sobre el encuentro en sí, Gago dijo: “Me voy con bronca por el resultado. Vinimos a tratar de ganar y en el segundo tiempo tuvimos chances y también errores. El análisis lo voy a hacer después. Me gustó el segundo tiempo, tuvimos varias claras para empatar. Lamentablemente no se dio”.

En la próxima jornada, Boca visitará a Tigre en Victoria con el objetivo de cambiar la mala imagen que dejó el equipo en Núñez y ese partido servirá como preparación para el inicio de la etapa decisiva del Apertura.