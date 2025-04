La fuerte crítica de Marcos Rojo al arbitraje de Ramírez tras la derrota con River: “Siempre lo mismo”

River le ganó 2-1 a Boca en el Monumental en una nueva edición del Superclásico con un verdadero golazo de tiro libre de Franco Mastantuono y otro de Sebastián Driussi; para el Xeneize anotó Miguel Merentiel. Uno de los puntos bajos en el visitante fue el capitán Marcos Rojo, que fue amonestado y luego reemplazado y más tarde, post partido, evidenció su frustración y apuntó contra el arbitraje.

Rojo se llevó una temprana tarjeta amarilla por una dura entrada ante Sebastián Driussi, con quien ya había tenido un par de cruces en los primeros minutos y, a su vez, en el segundo tiempo salió en lugar de Lautaro Di Lollo. En la zona mixta tras la derrota 2-1, Rojo habló del partido, cuestionó la tarjeta recibida y disparó contra el juez Nicolás Ramírez.

La bronca de Rojo

Rojo opinó que el partido debió haber “terminado empatado”, aunque reconoció que Boca no pudo hallar con los laterales el juego que pretendía. Quiso transmitirles confianza a los hinchas, pero no eludió la crítica a Ramírez: “Iban veinte minutos y había sacado tres amarillas, en la primera falta ya nos sacó amarilla. En la mía dice que siga y después se tira para atrás y cobra falta y saca amarilla; en la de Belmonte también. No entiendo que estaba viendo el referí, pero ya está... Siempre lo mismo”.

Cuando volvió a ser consultado por Ramírez, Rojo reiteró la crítica e incluso fue despectivo. “Del referí qué te voy a decir, es la segunda vez que nos dirige este muchacho… pero no voy a decir nada, ya se vio y no hace falta que hable de él…”.

Sobre si estuvo a la altura del Superclásico, Rojo dijo sobre el árbitro de 38 años: “No, no sé…”. Sin embargo, en medio de la frustración, el capitán les envió un mensaje de optimismo a los hinchas de Boca, que aún sueñan con conquistar el torneo Apertura. “A la gente de Boca, que esté tranquila que vamos a seguir trabajando, vamos seguir adelante, a intentar ganar el fin de semana y terminar punteros”.