La contundente advertencia de Gallardo pese al gran presente de Mastantuono: "Tenemos que acompañarlo porque..."

River Plate obtuvo un triunfazo como local en el Superclásico este domingo por la fecha 15 del torneo Apertura. Ante un Monumental repleto y con más de 80mil almas alentando desde la tribunas, se impuso 2-1 sobre Boca Juniors y logró de este modo escalar a la tercera posición de la Zona B con 28 puntos a falta de un solo encuentro para que finalice la fase regular.

Dentro de los grandes rendimientos individuales, volvió a destacarse Franco Mastantuono, que marcó un auténtico golazo de tiro libre para abrir el marcador y convertirse en el goleador más joven en la historia de los Superclásicos. Su gran nivel hace un tiempo que lo puso en el radar de muchos de los clubes más grandes de Europa, y con su nueva espectacular presentación en el partido más visto del fútbol argentino, su exposición sin duda quedó potenciada

La advertencia de Gallardo sobre el nivel de Mastantuono

Al ser consultado al respecto en conferencia de prensa, Marcelo Gallardo hizo una importante advertencia: "Lo primero que tenemos que hacer es acompañarlo, está dando sus primeros pasos. Si ya lo queremos vender porque el mundo y el mercado son dinámicos, no solamente por el poderío económico, sino también porque es un jugador que despierta un entusiasmo muy grande para su corta edad, lo que tenemos que hacer es acompañarlo", apuntó con mucha cautela.

"Tiene los pies sobre la tierra y debe seguir creciendo. No con normalidad, porque un chico a los 17 años ya no crece como cualquier otro. Pero tenemos que tratar que siga desarrollándose como futbolista y como persona", agregó el Muñeco en la misma sintonía. E hizo un prudente aviso: "Si en algún momento se tiene que ir, habrá que analizarlo, pero no apuremos las cosas porque eso no va a suceder en el corto plazo".

El comentario de Gallardo sobre el golazo de Mastantuono

Por otra parte, le preguntaron por el tanto que hizo Mastantuono para el 1-0, y ahí Gallardo no tuvo más opción que rendirse ante semejante definición: "Golazo, tremendo golazo. Hace rato no veía un gol así... Creo que desde el gol de Juanfer Quintero a Racing", señaló. Y sentenció: "Una perla, una perlita hermosa".