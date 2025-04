Gallardo lo hizo de nuevo: su chicana a Boca tras ganarle 2-1 el Superclásico

Marcelo Gallardo no solo festejó en el campo de juego, también lo hizo con sus palabras en la conferencia de prensa post partido, en la que luego de remarcar que estaba "feliz" por el triunfo en una nueva edición del Superclásico, no dejó pasar la oportunidad de meter un mensaje picante dirigido al rival de toda la vida. "Boca pudo trabajar este partido toda la semana y nosotros no". Una frase que reavivó la polémica y recordó el contexto de desgaste que había mencionado en la previa.

El miércoles pasado, tras el empate 2-2 frente a Independiente del Valle, el Muñeco ya había anticipado la desventaja con la que su equipo llegaba al clásico, haciendo clara mención a que River jugaba Copa Libertadores y Boca no. La frase se dio cuando el DT analizaba el esfuerzo de su equipo en la altura de Quito y el poco tiempo de recuperación que tendrán antes del partido más esperado del fútbol argentino. "Vamos a jugar un clásico con un vuelo en el medio y pocos días de descanso. Entonces, el resultado final del partido nos pone que el esfuerzo no fue en vano", comenzó diciendo.

En conferencia de prensa, el DT explicó: “Sabíamos de la exigencia que íbamos a tener en la semana, con tres partidos y un viaje muy cansador en el medio. No tuvimos mucho tiempo de prepararlo, pero sí estuvimos enfocados, creciendo como equipo, contra un rival que sí se preparó toda la semana para jugarlo”. Y agregó: “Por eso tiene aún más valor lo que hicimos hoy”.

Gallardo también resaltó el rendimiento de su equipo: “Dominamos el primer tiempo con mucha movilidad y criterio. Nos fuimos en ventaja merecidamente. En el segundo tiempo, lógico por el desgaste, nos costó sostenerlo, pero igual terminamos manejando el partido”.

Finalmente, Gallardo celebró: “Estoy feliz porque fue una semana redonda para nosotros en cuanto a desgaste y competencia, y por haberle regalado esta victoria a todos los hinchas de Argentina”.