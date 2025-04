Keylor Navas reveló que antes de firmar con Newell’s lo llamó el Barcelona: por qué no fue

Keylor Navas es uno de los grandes protagonistas del fútbol argentino en este torneo Apertura. Llegó a Newell’s Old Boys de Rosario luego de una carrera en la que vistió las camisetas de los clubes más grandes de Europa y se consolidó como figura, no solo por su currículum, sino por sus atajadas. En una reciente entrevista, el costarricense reveló algo por demás llamativo.

Keylor había sido agente libre durante seis meses antes de fichar con la Lepra, luego de que se terminara su vínculo con el París Saint-Germain, en el que ya en las últimas tres temporadas había pasado a ser suplente de Gianluigi Donnarumma. En ese semestre sin equipo, reveló Keylor en una reciente entrevista con el programa El Larguero, de Cadena Ser, lo llamó un gigante de Europa.

Keylor Navas ganó 3 Champions con el Madrid, pero no estuvo lejos del Barça. (Foto: archivo)

Se trata nada menos que del FC Barcelona. Algo curioso por demás dado que Navas atajó en el Real Madrid entre 2014, luego de su fantástica actuación en el Mundial de Brasil 2014, y 2019. En ese lustro, además, el tico atajó más de 150 partidos y levantó tres UEFA Champions League y otros nueve títulos.

“Sonaba mi nombre por ahí para el Barça. Llamaron a mi representante y el fútbol siempre es un trabajo”, reveló sobre un momento en el que, tras la lesión de Marc-André ter Stegen, el Barcelona debió salir en busca de un arquero. “Lo vi como algo bonito, que el equipo que fue rival durante tanto tiempo lo vea como una opción es muy bonito y es un halago este interés. Siempre he estado con las ganas de seguir jugando, de cuidarme al máximo y ser más profesional cada día”.

Sin embargo, el vínculo con el Real Madrid pudo más. “Si fuera Florentino el que me llamara, me voy nadando”, comentó con ironía. Finalmente, el Barcelona fichó a Wojciech Szczesny, quien regresó del retiro y, de hecho, está teniendo una espectacular temporada con los culé. “La posición de portero es diferente. A pesar de que pases mucho tiempo sin entrenar, a uno no se le olvida ataja”, opinó Navas, quien también sabe lo que es volver a ponerse los guantes después de un periodo de inactividad y hoy brilla en Newell’s.