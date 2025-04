El cantito amenazante de los hinchas de San Lorenzo por el caso Moretti: "Si no llaman a elecciones..."

Como era de esperarse, la hinchada de San Lorenzo hizo sentir su bronca. En la previa al duelo contra Rosario Central, los hinchas se expresaron en las tribunas contra la dirigencia, tras el escándalo que involucra al presidente Marcelo Moretti.

"Si no llaman a elecciones, qué quilombo se va a armar...", fue el primer grito que bajó desde la popular mientras el plantel realizaba la entrada en calor. Minutos después, los hinchas redoblaron la apuesta con otro cántico contundente: "Si Moretti no renuncia, qué quilombo se va a armar". El termómetro en el Bidegain no dejó lugar a dudas: la gente pide cambios urgentes.

Mirá el video

Cuando los equipos salieron al campo de juego, sonó un mensaje aún más claro: "El club es de los socios", reafirmando el reclamo de elecciones inmediatas. La bronca, mezclada con el homenaje al papa Francisco, dejó en evidencia que el escándalo con Moretti tocó una fibra muy sensible en el corazón azulgrana.

Luego del homenaje al papa Francisco, la bronca de los hinchas no tardó en explotar. Desde las tribunas bajaron insultos dirigidos a Marcelo Moretti tras el "coima gate" que sacudió al club: "¡Moretti, hijo de p**, la p** que te parió!", tronó el Bidegain. También hubo cánticos contra toda la dirigencia: "¡Qué se vayan todos!" y "¡Dirigentes, la c*** de su madre, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie!", en un clima de furia y reclamo generalizado.

La crisis estalló tras la difusión de un video en Canal Nueve Investiga, donde se ve al presidente recibiendo fajos de dólares, presuntamente en una operación irregular vinculada al fichaje de un juvenil. La difusión del material desató un terremoto en Boedo: Moretti pidió una licencia de 90 días que el oficialismo aceptó, pero la oposición exige su renuncia inmediata.

El video del escándalo

Mientras tanto, la causa judicial avanza. La sede de Avenida La Plata y la casa particular de Moretti en Caballito fueron allanadas por orden del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°4. Buscan libros contables, registros de cámaras y documentación que pueda respaldar las sospechas de coima. La tensión crece y todo indica que el escándalo recién empieza.